“Si el MAS pierde el gobierno regional se cae su proyecto político nacional”

Edgar Jara Rodríguez

Ya no hay más tiempo que perder, las elecciones están cada vez más cerca...

Estamos haciendo un trabajo arduo, estoy recorriendo provincia por provincia para hacer compromisos con la población a favor de ellos, y he podido evidenciar cuánta es la necesidad de nuestro pueblo en ser atendido.

¿Qué le parece que sea la única mujer en competencia?

Me siento muy orgullosa por eso, porque las mujeres necesitamos un espacio que nos ayude a promover, a planificar cosas en mejora de nuestra familia, porque los que vivimos en Cajamarca tenemos que trabajar por sus habitantes, con honestidad. Ahora me siento más comprometida, quiero devolverle a Cajamarca esa oportunidad que me dio en algún momento, de ser una mujer exitosa.

¿Es una campaña desigual?

Desigual porque hay algunos candidatos que tienen muchos recursos, pero Lili Cruzado ha sacrificado el tiempo con sus hijos, con su trabajo, con su esposo, con sus padres; creo que Cajamarca se merece que demos esta batalla en contra de la corrupción, en contra de la incapacidad, lo que necesitamos es paz social y las capacidades de las personas que podrían sacar adelante el futuro de los jóvenes.

¿Hasta hoy es una competencia limpia?

Creo que sí. Yo he sido muy cuidadosa de hacer las cosas tal cual, se me ha dicho de todo; sin embargo, no han habido argumentos para perjudicarme, las cosas han sido reales, la población va a poder evidenciar quién realmente le da las propuestas de solución, necesitamos cambiar.

¿De qué han servido los debates?

Son muy pocos los que se han dado, la población nos va a conocer cómo vamos a liderar y las propuestas de nuestro plan de gobierno, que sencillamente lo podemos hacer con una buena planificación. Nosotros tenemos un plan de desarrollo concertado a nivel regional, que solamente tendríamos que ejecutarlo, solo hay que hacer gestión para conseguir recursos y hacer obras eficientes y efectivas que beneficien a la población, dejemos la demagogia y de pelearnos. El discurso del agua es una necesidad que ayudaría a salir de la pobreza, tenemos altos índices de desnutrición crónica infantil, de anemia, por falta de agua no tenemos productividad en nuestros campos. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de hacer esas represas que tanto necesitamos podríamos dinamizar nuestra economía.

¿Está convencida de que habrá una segunda vuelta?

Habrá una segunda vuelta, tenemos un 50% de cajamarquinos totalmente descontentos con los políticos, importan mucho las propuestas de estos últimos días, porque los jóvenes y las mujeres que ven tanta corrupción y cómo nuestro Perú se cae a pedazos, están incrédulos de que los políticos podamos hacer algo en bien de ellos.

¿Y quiénes pasarán a la segunda ronda?

Lili Cruzado y seguramente el Movimiento de Afirmación Social (MAS), que con todo el aparato político, de organización y la plata de los cajamarquinos hace una campaña espectacular.

¿Están apostando por tercera vez por el MAS?

Claro, en el campo con las mentiras, he podido verlo, están comprando votos. ¿Qué puedes hacer contra ellos?

¿En sus recorridos qué ha comprobado aparte de la pobreza?

Que la falta de vías de comunicación, de educación, hace que las personas crean que el salvar el agua y sus tierras viene del MAS y eso no es cierto. Ellos no hicieron nada en favor del agua, pero sigue el discurso mentiroso,

¿Gregorio Santos hace campaña abiertamente a favor de su candidato regional?

El MAS no va a dejar la hegemonía del gobierno regional, porque sino se cae su proyecto político nacional.