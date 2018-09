La mafia de ‘Los Cuellos Blancos’ maquinó pagos ilegales para magistrados

La difusión de las conversaciones telefónicas entre el juez supremo César Hinostroza Pariachi y el magistrado constitucional Hugo Velásquez Zavaleta evidencia que 'Los Cuellos Blancos del Puerto' intervinieron en la conspiración judicial para que se le reconozcan supuestos millonarios devengados en beneficio de jueces como el propio Hinostroza, quien pretendía el cobro de 1 millón 960 mil soles.

Los audios que registran las coordinaciones secretas entre Hinostroza y Velásquez para agilizar el desembolso del dinero confirman el sentido de la queja formulada por el procurador del Poder Judicial, José Espinoza Hidalgo, contra el juez constitucional Hugo Velásquez Zavaleta.

La plataforma de investigación periodística IDL-Reporteros publicó cuatro escuchas telefónicas entre César Hinostroza y Hugo Velásquez del 27 de diciembre de 2017, del 25 y 26 de enero de 2018, y del 17 de abril, también de este año, que demuestran que el vocal supremo Hinostroza daba indicaciones sobre lo que el juez constitucional Velásquez debía hacer, con el propósito de que se le diera prioridad al pago de más de 18 millones de soles en beneficio de 13 supremos, entre ellos el mismo Hinostroza, a quien las autoridades atribuyen pertenencia a 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

RÁPIDA INCURSIÓN

El 27 de diciembre, Hugo Velásquez llamó a Hinostroza para darle cuenta de los trámites judiciales que había realizado en busca de conseguir el cobro millonario: "Ya está para que presenten un escrito de requerimiento porque yo no lo puedo hacer de oficio, para avanzar lo más rápido”, le informó Velásquez.

El 25 de enero, Hinostroza descaradamente presionó a Velásquez para que apurara la documentación destinada a presionar al Poder Judicial para que soltara los millones de soles de devengados. “Hermano, te llamaba por el asunto de mi tema... Por favor, hermano, ya hace una semana está ahí”, pechó Hinostroza a Velásquez. Al día siguiente, el 26 de enero, esta vez Velásquez se comunicó con Hinostroza para reportarle que había cumplido con remitir la exigencia al presidente y al gerente general del Poder Judicial para que abone los devengados, según la resolución que el propio Hugo Velásquez había resuelto el 15 de noviembre de 2017.

El procurador del Poder Judicial, José Espinoza, desplegó una serie de acciones legales con la finalidad de evitar que se hiciera el pago de los devengados por considerarlo ilegal. Por eso, el 17 de abril de este año, Velásquez se comunicó con Hinostroza para alertarlo sobre la actuación del procurador Espinoza. César Hinostroza le contestó: "(El procurador) Está jodiendo, está obstaculizando, está haciendo problemas, ¿no?”.

Ni bien se divulgaron los audios comprometedores en la noche del jueves, el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, dispuso que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) interviniera en el caso. En la mañana del viernes, un equipo de la OCMA incursionó en el despacho del titular del Quinto Juzgado Constitucional, Hugo Velásquez Zavaleta, para iniciar formalmente una investigación en su contra. Velásquez es pieza clave para desentrañar a los operadores detrás del intento de cobrar 18.1 millones de soles en favor de 13 jueces supremos.

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial, el 23 de febrero de 2009, la Asociación Nacional de Magistrados del Perú interpuso una demanda de cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada 16 años antes, en 1993, respecto a la nivelación de los ingresos de los jueces. El 18 de noviembre de 2010 se declaró fundada la demanda. Pero ni la asociación de magistrados, ni el contenido de la sentencia mencionan el pago de devengados.

El caso llegó al Tribunal Constitucional que resolvió a favor de la homologación, por lo que el Poder Ejecutivo niveló los ingresos de los jueces utilizando como referencia el monto de los haberes de los magistrados supremos, en 2013.

"Las irregularidades comenzaron cuando el juez Hugo Velásquez Zavaleta, desde 2015, empezó a emitir resoluciones contrarias a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional", señalaron fuentes de la Procuraduría del Poder Judicial.

CONSPIRACIÓN JUDICIAL

"No es cierto que los jueces supremos hayan pedido el pago de devengados. El juez Velásquez pretendía que se les homologue desde 1993, cuando la homologación ya se aplicó desde 2013. Es decir, buscaba una homologación retroactiva. El juez lo hizo de oficio, pero no corresponde porque no se hizo ningún pedido en ese sentido. Por eso se produjeron actos de parcialización e irregularidades", señalaron las fuentes de la Procuraduría del Poder Judicial.

Pero Hugo Velásquez no actuó solo. Por eso, ayer el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, ordenó que la OCMA ampliara la investigación a otros sospechosos. "(Puesto que) Han sido identificados presuntos actos disfuncionales que implican a magistrados superiores de la Corte Superior de Justicia de Lima (...), se ha dispuesto que la OCMA proceda, de oficio, a comprender también en las investigaciones a tales jueces superiores", señaló Prado en un comunicado.

Entre ellos estarían los jueces superiores Emilia Bustamante Oyague y Eddy Vidal Ccanto, y Rómulo Torres Ventocilla, quien pasó al retiro en febrero de este año. La Procuraduría del Poder Judicial los había quejado por su actuación.

Por su parte, la Asociación Distrital de Magistrados de Lima defendió las resoluciones del cuestionado juez constitucional Hugo Velásquez con el argumento de que actuó conforme a las normas. No mencionan para nada las conversaciones telefónicas entre Velásquez y César Hinostroza, grabadas en el marco de la investigación del caso de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

"Nuestra asociación solo está exigiendo el cumplimiento de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial (de 1993), mediante un proceso constitucional de cumplimiento ante el Quinto Juzgado Constitucional de Lima (Hugo Velásquez), proceso que tiene en trámite casi una década. (...) Por lo tanto, se trata de un proceso constitucional regular, que tiene la autoridad cosa juzgada y que aún se encuentra en etapa de ejecución", explicó la asociación, pasando por alto los bochornosos e incriminatorios audios.

Hasta ayer en la noche, el equipo de la OCMA, con el apoyo de un ingeniero de sistemas, levantaba información de las computadoras del despacho de Velásquez y acopiaban documentación, en tanto el magistrado era interrogado.❧

DATOS

PROBADO. "Las irregularidades en que incurrieron los jueces que intervinieron en este caso, violando sus obligaciones de imparcialidad, idoneidad y legalidad, quedan confirmadas con el contenido de los audios", dijeron fuentes del PJ.

EN ACCIÓN. La apelación de la Procuraduría del Poder Judicial contra el pago de S/ 18 millones para 13 vocales supremos se encuentra en manos de los jueces Néstor Paredes Flores, Eduardo Romero Roca y Julio Rodríguez Rodríguez.

Velásquez salvó a Alan García de “Narcoindultos”