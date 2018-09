“Cajamarca no ha logrado reducir pobreza pese a recursos recibidos”

“Todos somos conscientes de que Cajamarca, a pesar de los ingentes recursos que ha recibido a través de los años, no ha podido enfrentar la reducción de la pobreza, anemia y desnutrición crónica infantil”, afirmó el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué del Pozo.

Agregó que el Gobierno a través de las acciones de los ministerios ha transferido mucho dinero, lastimosamente no ha sido bien empleado, hay muchas obras paralizadas.

Ante La República, Piqué, en relación a varios préstamos de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) al Perú, que no han sido bien invertidos, dijo que “los japoneses están muy fastidiados que eso haya pasado, tampoco es su culpa, ellos han puesto una supervisión que no ha sido tan rigurosa para que esto no suceda, no creo que cierren más créditos, nos han ofrecido seguir cooperando, pero son préstamos, no es una donación”.

Reveló que durante los seis primeros meses de la actual gestión de Piqué, su sector transfirió más de S/125 millones al gobierno regional y municipalidades de la región Cajamarca.

En reunión con la prensa, tras participar en la Audiencia Pública Descentralizada “Agua, saneamiento y vivienda digna en la región Cajamarca: balance y perspectivas”, organizado por la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República, Piqué se mostró extrañado que pese a haber transferido los recursos en mayo, hasta el momento no existen licitaciones para las obras.

Son más de S/21 millones para la ejecución de obras en el ámbito urbano, mientras que en el rural se destinaron más de S/103 millones.

Precisó que se tienen 63 proyectos, entre concluidos (15), en ejecución (16) y por iniciar (32), que beneficiarán a unos 35 mil habitantes, siendo la provincia de Chota la que concentra la mayor cantidad de proyectos en ejecución.