Jurado incluye lo que no declararon los candidatos en sus hojas de vida

Arequipa. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa inició el procedimiento de anotaciones marginales en las hojas de vida de los candidatos que fueron excluidos, pero que luego tuvieron que volver a carrera electoral debido a que no pudieron iniciar sus apelaciones a tiempo. Es decir, están incluyendo lo que no declararon, principalmente sentencias y bienes no declarados.

Son 46 los aspirantes que regresaron al ruedo. Sin embargo, ellos no están exentos de ser denunciados ante el Ministerio Público por los delitos que los fiscales determinen. Entre ellos se salvaron Ysrael Zúñiga, candidato a consejero por Arequipa Transformación, y José Luis Narro al municipio de Alto Selva Alegre por Arequipa Renace. En tanto, el jurado está aplicando sanciones a las agrupaciones que realizan pintas en lugares no autorizados. ❧