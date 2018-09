Congresista Castro: El Ejecutivo quiere pasar sobre el Congreso

Tacna. El congresista tacneño Jorge Castro Bravo votó en contra de la cuestión de confianza solicitada por el premier César Villanueva, argumentando de que el Ejecutivo pretende imponerse al Congreso. Castro sostiene que mientras el Ejecutivo persista esa actitud, no habrá paz social.

"Pensar que solo el Congreso es el problema del país, es un error. Y que solo el referéndum resolverá el problema de corrupción en el país, también es otro error. Voté en contra de la cuestión de confianza porque no me parece correcto que se trate de imponer al Congreso. Si nos tenemos que ir todos, no hay problema", sostuvo Castro.

El parlamentario sostuvo que de los 130 congresistas, un promedio de 30 se esfuerzan en su labor y trabajan más de doce horas. Añadió que otros se dedican a "figuretear" en los medios y el resto solo van a ganar su sueldo sin hacer nada productivo. "Hay gente que trabaja mucho y otros que no hacen nada", concluyó. ❧