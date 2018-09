Sheput sobre referéndum: "Estamos en manos de lo que decida la mayoría"

El congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Juan Sheput, admitió que a los portavoces de las bancadas "se les pasó" colocar en la moción votada, durante debate de la cuestión de confianza, los proyectos y la fecha límite para la aprobación de estas iniciativas legislativas planteadas por el presidente Martín Vizcarra para el referéndum.

"No especifica ni los proyectos, ni especifica la fecha límite. [...] Una cuestión de confianza se fundamenta sobre lo planteado por el premier en el Hemiciclo, y que se tenía que colocar una fecha límite. Parece que eso se les pasó a los señores portavoces", dijo el legislador oficialista.

Asimismo, se refirió a los comentarios de los parlamentarios fujimoristas, quienes han señalado que no están obligados a cumplir ningún plazo para aprobar los proyectos de reforma constitucional. Además, que el mismo premier César Villanueva no especificó que la cuestión de confianza estaba sujeta a las reformas.

"Lo que estamos viendo en estos días es la consecuencia de esa omisión, que distintos parlamentarios de Fuerza Popular [...] están señalando que el referéndum tiene que esperar, que la situación es compleja, que no necesariamente tiene que plantearse sobre los hechos que planteamos, etc. Y no lo están diciendo personas coyuturales [...] personas que tienen un nivel de representatividad. Se parte de un error que es el no haber colocado y que nos ha permitido que estemos en manos de la buena voluntad de la mayoría", agregó Juan Sheput.

Como se recuerda, en la moción de cuestión de confianza que se votó el último miércoles en el Pleno del Congreso no se especifica fecha en la que los parlamentarios deben entregar los proyectos de ley para las cuatro reformas que tienen que ser sometidas a referéndum el 9 de diciembre, según lo declarado por el presidente Martín Vizcarra.

Precisamente, de estos proyectos, tampoco se habla en la moción, pues solo señala "dos políticas de Estado", las cuales el fujimorismo ha preferido no interpretar como las reformas constitucionales planteadas por el Ejecutivo.