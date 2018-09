Butters se rebela y advierte demandas en mensaje a director de Exitosa [AUDIO]

Radio Exitosa, emisora perteneciente a la Corporación Universal, anunció la salida del programa de Phillip Butters de su parrilla de programación habitual. El sorpresivo anuncio se hizo a través de las redes sociales del medio de comunicación.

Ante los rumores sobre el motivo del despido de Butters Rivadeneyra, la misma emisora radial publicó a través de las redes sociales el mensaje de voz que envió el comunicador al Director General de Exitosa, Tito Alvites, exhortando a que lo dejen realizar su programa hasta fin de mes, sino iniciará acciones legales.

"Si el día lunes a Kike no le permiten hacer tal o cual cosa, yo lo llamo a Fernán Altuve que mande una carta, entiendo que son dos meses antes de irme, le pido que me exonere el tema y yo me quedo hasta fin de mes. Yo me llevo muy bien con mis clientes, no me van a hacer ningún tipo de juicio ni nada. Son todos amigos míos. Ya veré lo que hago yo con mi vida, mi empresa y mi futuro", se puede escuchar en el audio publicado por Radio Exitosa con el mensaje de Phillip Butters.

Mensaje de voz enviado por #PhillipButters al Director General de #Exitosa demuestra la causa de la cancelación de su programa.

Juzgue usted. pic.twitter.com/z7oaePocaJ — Exitosa Noticias (@exitosape) 21 de septiembre de 2018

En otra parte del mensaje, el comunicador hace referencia a la existencia de un "comité" en la corporación radial. De lo que se conoce, según la carta de despido publicada por el mismo medio radial, este comité, integrado por directivos de la Corporación Universal, intentó persuadir a Phillip Butters a seguir con una pauta publicitaria, la cual el comunicador se habría negado a cumplir. Asimismo, como otro de los motivos, el no promocionar el diario pertenenciente a la misma empresa.

"Yo no soy parte de ningún comité. Así de sencillo. Entonces, las cosas son así. Si les parece bien, sino les parece también. Sin pelearnos. Y ciertamente, si el día lunes a Kike (Bravo Prado) no le permiten sacar al aire en botonera la música, entiendo el mensaje. No hay ningún problema, yo tengo mi abogado. Le mandaremos una carta a la corporación", dice en otra parte del audio.