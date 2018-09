Debate electoral por Lima: ¿quiénes participarán en el primer grupo?

El primer debate electoral de los candidatos que postulan a la Alcaldía de Lima tendrá lugar este domingo 23 de septiembre. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organizador del evento, ha separado en dos etapas este suceso trascendental de cara al 7 de octubre.

Faltan exactamente 16 días para la fiesta electoral donde los peruanos acudirán a las urnas para elegir a sus autoridades regionales y municipales, quienes gobernarán en sus jurisdicciones para el periodo 2019-2022.

Cabe anotar que en este proceso se elegirán a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1,678 alcaldes distritales. También se ha contemplado la participación de más de 23 millones de ciudadanos.

Candidatos convocados

Los postulantes seleccionados para esta primera fecha de debate, tras un sorteo realizado el pasado jueves 13, son 10 en total. La segunda etapa de confrontación de propuestas será el próximo domingo 30 de septiembre.

No obstante, quien ha dejado en suspenso su participación en este evento es el postulante de Perú Patria Segura (PPS), Renzo Reggiardo. Ayer, el candidato pidió al JNE cambiar a una sola fecha el debate electoral.

Exposición principal

1. Luis Castañeda Pardo (Solidaridad Nacional)

2. Jorge Villacorta (Peruanos por el Kambio)

3. Jaime Salinas (Alianza para el Progreso)

4. Esther Capuñay (Unión por el Perú)

5. Jorge Muñoz (Acción Popular)

6. Daniel Urresti (Podemos Perú)

7. Juan Carlos Zurek (Somos Perú)

8. Luis Ocrospoma (Perú Nación)

9. Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura)

10. Pablo Silva Rojas (Frepap)

II Bloque

Los candidatos fueron seleccionados en parejas para, en el segundo bloque, comenzar una ronda de confrontación de propuestas. Para cada uno se le asignará el mismo tiempo para democratizar la participación de todos.

Jaime Salinas vs. Renzo Reggiardo

Jorge Muñoz vs. Jorge Villacorta

Daniel Urresti vs. Pablo Silva

Esther Capuñay vs. Juan Carlos Zurek

Luis Castañeda Pardo vs. Luis Ocrospoma

III Bloque

Daniel Urresti vs. Juan Carlos Zurek

Jaime Salinas vs. Luis Castañeda Pardo

Luis Ocrospoma vs. Pablo Silva

Jorge Muñoz vs. Renzo Reggiardo

Jorge Villacorta vs. Esther Capuñay

Para todo el debate electoral se han distribuido en seis bloques, que tiene como visión Lima al 2022 y temas como la seguridad ciudadana, transporte urbano, población vulnerable, pregunta ciudadana y exposición de tema libre.