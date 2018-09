Ex presidente del CNM: "No han encontrado nada que me impute una falta"

En desacuerdo con el Congreso. El ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez, criticó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales lo haya incluido en la demanda aprobada junto al suspendido juez supremo César Hinostroza y tres ex integrantes del organismo que llegó a presidir.

"El Congreso no ha encontrado nada que me impute, absolutamente nada. Entonces, si no me encuentran nada, ¿por qué me ubican con todos los demás? No hay ninguna imputación, ninguna prueba y todo el informe está ahí", expresó muy ofuscado Orlando Velásquez en Canal N.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el último jueves el informe en donde se recomienda destituir al suspendido juez supremo César Hinostroza e inhabilitarlo por diez años. Además, denunciarlo por la presunta comisión de varios delitos por sus vínculos con la denominada organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

En este informe se incluyó a los cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Julio Gutiérrez Pebe, Iván Noguera Ramos, Guido Aguila Grados y Orlando Velásquez Benites. Para este último, no debieron incluir su nombre junto con los demás imputados.

En su intento evadir las preguntas de los medios de comunicación que lo ubicaron en Trujillo, Orlando Velásquez utilizó como excusa al presidente Martín Vizcarra, quien también fue mencionado en los 'Audios CNM' por el empresario Antonio Camayo.

"No se olviden que a mí me mencionan dos veces, al presidente Vizcarra lo mencionan 5 veces, ¿Y qué es lo que pasa? Nada. ¿Por qué me sindican? ¿Porque he sido un antropólogo que ha sido capaz de dirigir la justicia? ¿Por eso?", señaló.