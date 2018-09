Mendoza: “Temo que el fujimorismo recurra a leguleyadas para entrampar el referéndum"

La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, manifestó su respaldo a las reformas anunciadas por el presidente de la República, Martín Vizcarra, ya que era la ciudadanía la que "reclamaba en las calles que se hagan".

En declaraciones para Canal N, Mendoza mencionó que estas reforman son "indispensables" y que forman parte de un primer avance para concretar una reforma integral en el sistema político y judicial.

"Si realmente queremos una justicia que les sirva a los peruanos, no solamente para blindar a los corruptos, tenemos que reformar el CNM (Ahora JNJ), el sistema de justicia y la representación política. Necesitamos una reforma integral. Hoy queda claro que esta corrupción generalizada no es un problema de personas, sino un tema de estructuras. Todo un sistema que hay que cambiar", sostuvo la excandidata presidencial.

Asimismo, Verónika Mendoza aprovechó para declarar que, a raíz de la cuestión de confianza otorgada al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, la bancada de Fuerza Popular "es capaz de cualquier cosa" para responder al Ejecutivo, y sería capaz de

. @Vero_Mendoza_F en @canalN_: “Es legítimo que la ciudadanía se pronuncie sobre la reeleccion de congresistas, pero por si solo no es suficiente. Hay que evitar que quienes ingresan al Congreso sean representantes de organizaciones, no políticas, sino criminales” #2018N — MovimientoNuevoPeru (@NuevoPeruMov) 21 de septiembre de 2018

"La señora K está tan desesperada, no por llegar a ser presidenta de la República, sino para no llegar a la cárcel. Los ciudadanos debemos estar vigilantes porque existe esa desesperación. Creo que lo que ayer se ha expresado es que teníamos de un lado a los que estaban muertos de miedo por no perder su curul y su sueldo, y por otro lado los que estaban muertos de miedo porque se le caiga el blindaje a la señora K", enfatizó Mendoza.

Por otro lado, agregó que el respaldo al referéndum anunciado por el presidente de la República "no es un cheque en blanco", y que en caso el mandatario llegase a cerrar el Congreso de la República, "estaría amparado por la Constitución".

"Si el Congreso, a pesar que se ha comprometido con empujar el referéndum, lo vuelve a obstruir, creo que no le va a quedar más remedio al presidente de la República", finalizó la exparlamentaria.