Desde Adentro

ALLAN WAGNER AL CONGRESO

Es urgente ver caso de Chávarry

El presidente de la Comisión de Reforma Judicial, Allan Wagner, considera urgente no solo las reformas, sino que el Congreso se pronuncie también sobre acusaciones constitucionales de jueces y fiscales supremos, así como los exmiembros del CNM. “Chávarry debe ser investigado y el Ministerio Público reestructurado. No más dilación”, apuntó.

PATRICIA DONAYRE DIO CUENTA DE ATAQUES DE FP

Provocaron y recibieron vuelto

En su cuenta de Twitter, la congresista Patricia Donayre (PPK) advirtió que la bancada de Fuerza Popular ataca al premier diciéndole que su proyecto de CNM es un mamarracho. “Él responde: un mamarracho que ustedes aprobaron por unanimidad. Los que creen en La Paz, están equivocados”, comentó.

FUJIMORISTAS DEJARON ESCAÑOS VACÍOS

Se molestaron y se fueron

Al fujimorismo no le gustó el talante del titular del Consejo de Ministros en su presentación ante el pleno del Congreso y, al promediar las 11:30 a.m., la mayoría de parlamentarios de Fuerza Popular se retiró, demostrando el poco interés por el debate de la cuestión de confianza. Congresistas de diferentes bancadas no tardaron en publicar en las redes sociales las fotos de los escaños fujimoristas vacíos.

LA REALIDAD SE IMPONE, DICE FERNANDO TUESTA

Decían que no se podía debatir

Varios especialistas en temas constitucionales desfilaron por los medios de comunicación para decir que no se podía debatir la cuestión de confianza planteada por el gobierno; sin embargo, ya está en debate, advirtió el politólogo de la PUCP Fernando Tuesta Soldevilla. “La realidad se impone y cada poder usa su prerrogativa y debe asumir su responsabilidad”, comentó.

ALCORTA CRITICA A SUS COLEGAS. LETONA DESAFIANTE

Fujimoristas alterados en el Pleno

La cuestión de confianza alteró a más de una fujimorista.Lourdes Alcorta se quejó públicamente de la falta de cortesía de sus colegas de bancada, que se negaron a darle el uso de la palabra; mientras que Úrsula Letona fue una de las pocas que se mostró desafiante con el Gobierno cuando dijo que no tiene “ningún problema en no dar el voto de confianza, así el presidente quiera cerrar el Congreso”.

EN FACULTAD DE LETRAS, CON PRESENCIA DE CARLÍN

Presentan revista en San Marcos

El Grupo Pólemos presentará mañana (a las 6:45 p.m.) en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la revista académica: ‘Iconoclasia, investigaciones sobre y desde Marx’. En el evento estará presente el caricaturista Carlos Tovar (Carlín), quien es autor de uno de los textos de esa publicación.