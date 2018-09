Aníbal Quiroga: "Congreso no se iba a hacer un 'harakiri' y no votará por la no reelección"

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga calificó como 'sui generis' a la cuestión de confianza planteada por presidente Martín Vizcarra, pues afirma que el premier César Villanueva ha querido "amarrar" a este proceso las cuatro reformas constitucionales cuando la cuestión de confianza es un acto único. Sin embargo, pese a esta presunta irregularidad, comentó que estaba 'cantado' que el Congreso la iba a aprobar.

"Independientemente de la discusión bizantina si era la primera o segunda cuestión de confianza, el Congreso no se iba a hacer el 'harakiri' y autodisolverse, por lo tanto, estaba cantado que se iba a aprobar la cuestión de confianza", afirmó.

No obstante, Quiroga cuestionó que las futuras acciones del Congreso estén ligadas directamente a las solicitudes del Ejecutivo con respecto a las reformas.

"Esto no quiere decir que las reformas se van a aprobar tal y como se las presenta el Ejecutivo ni en los tiempos en que se los pide. La cuestión de confianza aprobada no tiene fuerza jurídica sobre los proyectos de ley y el Congreso mantiene la autonomía para aprobarlos, no aprobarlos o modificarlos, en los tiempos que esto requiera", sostuvo.

De esta manera, Quiroga se mostró escéptico en que los cuatro proyectos se aprueben antes del 4 de octubre. "Es un compromiso político pero no tiene traducción jurídica, no significa que si en 14 días el Congreso no lo hace, las modificaciones entran en vigencia automáticamente, sobre todo en el tema de la bicameralidad", aseguró.

Finalmente, sostuvo que, al igual que asumió que el Congreso iba a aprobar la cuestión de confianza, el Parlamento no aprobará la no reelección de congresistas.

"La no reelección es un tema harto difícil. Yo vaticino que el Congreso no va a modificar esto porque los congresistas tienen una vocación de reelección y es muy difícil que voten en contra de sí mismos", sentenció.