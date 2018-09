Versus Electoral: Martín Cabrejos Vs. Michael Llontop [VIDEO]

¿Por qué quiere ser alcalde de Chiclayo?

Para Michael Llontop señaló que “la nación peruana necesita políticos y gente nueva para gobernar las municipales, cansados de los políticos tradicionales, en el caso nuestro Peruanos Por el Kambio es un partido nuevo y joven que está empezando a caminar, llevando candidatos limpios, transparentes y gente joven para ser partícipe de las elecciones”.

A su turno Martín Cabrejos dijo que la ciudadanía ha espectado por largas décadas como en los gobiernos nacional, regional y local la inteligencia política ha fracasado, siendo la falta de educación como parte del problema, para ello propone que los intelectuales con ética deben gobernar más allá de mirar desde una tribuna donde los políticos no han logrado los objetivos.

¿Cómo mejorar el servicio de limpieza pública?

“Chiclayo produce 300 toneladas de residuos sólidos, solo funcionan 7 camiones compactadores, solo se recoge el 70% de la basura, por ello proponemos la concesión del servicio de limpieza pública de la ciudad, entendiendo que en otros lugares ha sido un acto exitoso”, indicó el aspirante al sillón edil de Perú Nación.

En tanto para el representante de Peruanos por el Kambio, propone mediante los convenios con las universidades para que los jóvenes se hagan cargo de un barrio o urbanización mediante un incentivo comprometiendo a los ciudadanos, esa será la acción concreta para contrarrestar el problema de la basura.

¿Cómo solucionar el problema de saneamiento básico?

Según Michael Llontop luego de la mala experiencia con OTASS reconocen que el remedio fue peor que la enfermedad en cuanto al manejo de la empresa de agua EPSEL, sin embargo van a pedir al Ministerio de Vivienda que EPSEL vuelva a la comuna de Chiclayo para que se pueda lograr el mejoramiento de la administración directa.

En tanto Martín Cabrejos dijo que “en nuestro caso son dos vertientes, la primera es que no estamos de acuerdo que EPSEL no regrese a la municipalidad, por ello los problemas de la ciudad se solucionarán a largo plazo, más allá del año que estén los especialista de Lima en nuestra ciudad, por eso le damos el tiempo que corresponde, además hay que recordar que en la ciudad hay 7 de cada 10 personas viven en pueblos jóvenes y no tienen el servicio”.

