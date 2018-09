Periodistas extranjeros desmienten que Martín Vizcarra sea visto como golpista

Contradicen. El pasado lunes 17 de setiembre se transmitió un informe en 24 horas de Panamericana Televisión que daba cuenta del rebote que había tenido en medios internacionales la cuestión de confianza planteada por el presidente Martín Vizcarra. De esa nota, algunos portales web se cogieron para desviar el enfoque y dejar al mandatario como un “golpista”.

Para los portales “Manifiesto” y “Político.pe”, la cuestión de confianza era visto por medios extranjeros como un “golpe de estado”. Sin embargo, al revisar las notas, en ninguna línea se califica de esa manera al presidente de la República.

Esa misma versión fue replicada por algunos congresistas de Fuerza Popular. Karina Beteta llegó a afirmar que Martín Vizcarra es un dictador: “Queda claramente desenmascarada ante el pueblo peruano la falta de consecuencia, simplemente su intencionalidad de dictador”, aseveró la parlamentaria naranja.

Para verificar si lo que afirmaban “Manifiesto”, “Político.pe”, además de Karina Beteta y otros congresistas de Fuerza Popular, era cierto, el portal web ‘Utero.pe’ consultó con algunos periodistas de los medios extranjeros que cubrieron la cuestión de confianza planteada por Martín Vizcarra y este fue el resultado:

Para Fernando Gimeno de la agencia EFE, “en ningún momento se podría calificar eso de golpe de estado. Con respecto a EFE, en ningún momento hemos dicho que sea un golpe de estado y por lo que tengo entendido, en las otras agencias, tampoco han afirmado tal mentira”.

Simeon Tegel de The Washington Post no tuvo una opinión diferente: “En mi cobertura del The Washington Post y en los otros medios serios de afuera ven a Vizcarra como un presidente decente, honrado y con un compromiso democrático serio. No se puede decir lo mismo sobre Fuerza Popular”.

En la misma línea respondió Mitra Taj de la agencia Reuters: “Algunos medios han resumido la situación en sus titulares como una amenaza del presidente de cerrar el congreso, a partir de allí creo que se ha generado una preocupación de que internacionalmente se podría ver como autoritario, pero en los textos se aclara que es una medida permitida por la Constitución”.

Para Dan Collyns de The Guardian (Reino Unido), este intento de desinformación, no algo nuevo en situaciones similares: “Hablo de modo personal: Esto es un clásico psicosocial burdo del estilo fujimontesinista con un toque de fakenews y postverdad moderno. Los trolls quieren aprovechar que hay lectores que no entienden inglés, portugués u otro idioma para distorsionar lo que se está reporteando en los medios internacionales”

Finalmente, Pablo Biffi del diario Clarín de Argentina, asegura que han tenido mucho cuidado para tratar la noticia y “Por lo que he visto, en medios argentinos no se hace referencia a golpismo para nada. Es verdad que hay muchos que vinculan cierre con golpe, pero está claro que no lo es. En Clarín lo hemos tratado así, como un mecanismo legal y legítimo y para nada vinculado al golpismo.