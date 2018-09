Apra votará a favor de la cuestión de confianza del premier César Villanueva

La cuestión de confianza planteada por el premier César Villanueva ya cuenta con el respaldo de otra bancada, aparte del oficialismo. El congresista Mauricio Mulder adelantó que el Apra votará a favor de que que Gabinete Ministerial continúe y que los proyectos de referéndum sean aprobados antes del 4 de octubre.

No obstante, precisó que el voto de confianza del Apra no corresponde a un temor de que el presidente Martín Vizcarra disuelva el Congreso. Precisó que respaldarán el cronograma de debate de la reforma judicial y política.

"Se votará el voto de confianza antes de los proyectos para demostrar que se aprueban con independencia", expresó a agencia Andina.

Además, señaló que "no hay miedo ni arrinconamiento ni la voluntad de aferrarse a los escaños". "Pues sí, vamos a votar a favor de la no reelección de congresistas (uno de los proyectos de reforma que ha presentado el Ejecutivo)", agregó. Para el aprista, la coyuntura no está "para buscar aspavientos que impidan el proceso de la reforma".

Aunque Mulder es vocero del Apra, su expresión es distante de lo dicho por su colega Javier Velásquez Quesquén, quien calificó al Ejecutivo de confrontacional por plantear la cuestión de confianza para impulsar el referéndum.

"¿Por qué no le damos plazo al Gobierno para la reconstrucción con cambios?", expresó Velásquez.

Desde temprano, el premier acudió al Parlamento acompañado de todo el Gabinente Ministerial. Según trascendidos, el fujimorismo buscaría "vengarse" del Jefe de Estado por haber planteado esta medida.

Esta versión fue corroborada por el congresista Yonhy Lescano quien confirmó a La República que Fuerza Popular (FP) apuntará al presidente involucrándolo en el caso Chinchero.