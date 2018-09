Urresti "trollea" a Castañeda Pardo y le regala un chupetín [VIDEO]

Elecciones 2018. El candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, “trolleo” -durante un debate- al hijo del actual burgomaestre y candidato por Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Pardo.

Ambos postulantes al sillón de la Municipalidad de Lima, presentaron sus propuestas en temas de seguridad, medio ambiente y transporte.

Durante el debate ambos se enfrentaron y buscaron defender sus propuestas, en el programa de Beto a Saber, casi al final del debate, Daniel Urresti hizo de las suyas y le dio un peculiar “obsequio” a Castañeda Pardo.

El exministro del Interior sacó de sus bolsillos y ‘chupetín’ para dárselo a su candidato de Solidaridad Nacional. “Te quiero dar un regalo (chupetín) por portarte bien en esta oportunidad", indicó desatando las risas de todos los presentes.

Sin embargo, el hijo de Luis Castañeda Lossio reaccionó rápidamente y le entregó una fotografía, donde se puede apreciar a Urresti y Susana Villarán, durante la pasada campaña presidencial.

"Yo también quiero regalarte una cosa. Una de tus fotos con Susana Villarán en tu campaña (a la presidencia), cuando la tenías de vicepresidenta para que no te olvides, para que no vuelva a suceder otro 'villanerazo'. No a la improvisación", enfatizó.

Tras ello, Castañeda Pardo le dijo a Urresti que para gobernar la Municipalidad de Lima se necesita de propuestas serias. “Esto no es un chiste. Gobernar la municipalidad de Lima es un tema serio. Yo he sido regidor municipal y metropolitano", indicó.

Ante ello, el candidato de Podemos Perú dijo que le falta experiencia. “Y eso no es la gran cosa. No es como para ganarte un Óscar tampoco", precisó.