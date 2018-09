Villanueva: "Muchos esperan que el TC nos deje sin piso"

El premier César Villanueva advirtió previo a su ingreso al Congreso para plantear la cuestión de confianza que hay intereses guardados en varios parlamentarios al apelar que los dictámenes de reforma judicial y política estarán listos para el 4 de octubre.

"Muchos esperan que el Tribunal Constitucional nos deje sin piso con el fallo sobre los cambios en la cuestión de confianza. Si ellos van a esos artilugios, será el suicidio político para el Congreso y la democracia", advirtió César Villanueva en declaraciones a la prensa.

"Uno no puede utilizar artimañas para resolver problemas como los planteados. Eso obligaría a disolver el Gabinete que yo tengo y estamos dispuestos a eso", agregó.

La respuesta de Villanueva radica en que el 28 de setiembre el TC se pronunciará sobre un proyecto del congresista Mauricio Mulder, quien intenta modificar los parámetros en cuándo y cómo el Ejecutivo puede plantear cuestión de confianza.

Según el premier, esa propuesta, si es respaldada por el TC, sería contraproducente para el Ejecutivo y también para las reformas.

El exvocero de Alianza Para el Progreso (APP) señaló que el Ejecutivo no tuvo "lo soberbia de decir que no se podían cambiar (los proyectos de referéndum)". "Planteamos un CNM con cinco miembros y ellos han planteado uno con siete; está bien. Hemos planteado 30 años de experiencia y ellos ponen 25; también está bien. Eso no desnaturaliza las reformas", expresó.

Este miércoles el primer ministro sustentará la cuestión de confianza ante el Congreso. La medida fue anunciada por el presidente Martín Vizcarra el domingo 16 con el objetivo de agilizar la aprobación de los proyectos de referéndum