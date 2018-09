OP_P010_CARTA

Disolución constitucional

Señor Director:

La crisis política desatada en los últimos meses la ha generado el fujimorismo con su tiranía y obstruccionismo, que ha entorpecido el proceso de la reforma. Ante estos hechos, el pueblo no tolera ningún acto que vaya en contra de los intereses mayoritarios. El mandatario abrió el sendero al solicitar la cuestión de confianza al Congreso, amparado en la Constitución, acto jurídico del artículo 133. Si la confianza le es rehusada, se produce la crisis del gabinete; si se censura o niega el voto de confianza, Vizcarra podrá disolverlo. El segundo paso es la disolución, porque considero que es el peor Congreso que hemos tenido, un Parlamento improductivo y con escándalos mediáticos. Cerca del 90% lo desaprueba. Vizcarra actuará conforme a la constitución, llevará el sentir de la población y liderará los cambios que se necesitan.

LUIS YARANGA CAHUANA

CATEDRÁTICO UNMSM

La justicia debe ser vigilada

Señor Director:

El principio profesional fundamental de los abogados es “Hasta el peor criminal tiene derecho a la defensa, y es honorable progresar ejerciéndola habilidosamente, siempre dentro de la ley”, moral profesional que es consistente para el planteamiento y resolución de litigios, pero no para constituir un organismo como el CNM, cuya función es, a nombre de la Nación, seleccionar y nombrar jueces y fiscales, a los abogados formados por la Academia de la Magistratura. Recordemos que Blanca Nélida Colán y Luis Serpa Segura fueron, respectivamente, la última fiscal de la Nación y el último presidente del Poder Judicial elegidos por la red de corrupción surgida a partir de un CNM compuesto exclusivamente por abogados (Constitución de 1979). Por eso, la Constitución de 1993 estableció que de siete miembros del CNM solo tres fueran abogados y los otros, representantes de otras profesiones y de las universidades, pero luego los abogados se dieron maña para nuevamente copar el CNM haciéndose elegir tanto por las universidades, así como camuflados en otras profesiones: cinco de los siete miembros del reciente CNM eran abogados y dos, antropólogos. Para que sea reforma, el proyecto que se vote en el referéndum de diciembre debería asegurar que los miembros del nuevo CNM serán personas muy calificadas, pero no necesariamente abogados.

jacinto palacios

dni 15735645

Sobre los magistrados

Señor Director:

Con respecto al contenido de la carta “Sobre la reforma” publicada en el diario La República el día 16 de setiembre, en la página 7, considero que no solo debe restringirse, sino prohibirse que los magistrados enseñen en las universidades porque con los tremendos sueldos que ganan, deben dedicarse exclusivamente a ser jueces o fiscales, dejando la enseñanza del derecho a los profesores universitarios y a la Academia de la Magistratura que los capacita antes y después de ser magistrados. Con respecto a la OCMA, ojalá que desaparezca porque no sirve para nada. Y por último, con respecto a los jueces provisionales que no ascienden 1 o 2 veces, deberán regresar a sus juzgados de origen, pues en esta corte, por ejemplo, existen cuando menos desde la época de la dictadura de Fujimori, dos jueces de primera instancia que se mantienen como jueces superiores, uno de los cuales ya ha fallecido, pero el otro continua, por el compadrazgo que existe en las cortes superiores, no solo con esta clase de jueces, sino también con los llamados “jueces supernumerarios” y “fiscales provisionales”, como se ha comprobado con el caso de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto del Callao’ que es una vergüenza para la augusta administración de justicia.

guillermo d. guado correa

JUEZ SUPERIOR CESANTE PJ