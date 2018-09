Verónika Mendoza anuncia su respaldo a reformas de Vizcarra

La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, ficha clave en el 2016 para evitar el regreso del fujimorismo al poder, reapareció para anunciar su completo respaldo a las reformas judiciales y políticas que presentó el presidente de la República, Martín Vizcarra.

“Hemos sido testigos de cómo Fuerza Popular en el Congreso ha venido bloqueando y entorpeciendo el debate de las reformas porque evidentemente no quieren caminos. La mayoría fujialanista quiere mantener el control de las instituciones para blindar y seguir haciendo sus negociados”, afirmó Mendoza.

En ese sentido, la excandidata presidencial aseguró que Nuevo Perú apoya y votará a favor de la cuestión de confianza que presentó el jefe del Estado ante la desidia del Parlamento controlado por el grupo político que maneja Keiko Fujimori, que parece no querer aprobar las reformas que ayudarán a combatir la corrupción y mejorar el sistema electoral del país.

“Creemos que el presidente debe mantenerse firme hasta el final y, de ser necesario, cerrar el Congreso y convocar nuevas elecciones… La señora K (Keiko Fujimori debe estar preocupada por los bajos resultados de aprobación que tiene en los sondeos, los cuales muestran que la población la ve como el símbolo y encarnación del obstruccionismo)”, aseveró Mendoza.

no es suficiente

La lideresa de Nuevo Perú también consideró que las propuestas del jefe del Estado no son suficientes, sin embargo, las considera como el primer paso para luchar contra la corrupción. Asimismo, propuso un cambio de Constitución, para modificar la instaurada en 1993.

“No podemos seguir poniéndole parches a la Constitución fujimorista que ha permitido que el poder del dinero mande sobre la justicia y la democracia... Necesitamos cambios integrales, un nuevo pacto entre peruanos sobre la base de nuevos valores para dejar atrás el entreguismo y la corrupción. Necesitamos una nueva Constitución y en ese camino vamos a trabajar en Nuevo Perú al lado del pueblo”, declaró.

Mendoza también se refirió a las propuestas electorales de Vizcarra, y opinó que aprobar la no reelección no tendrá sentido si es que la política no se renueva y no se le bloquea el camino a la corrupción.

“Si seguimos permitiendo que lobistas, corruptos y narcos sigan participando en política... No solo debemos renovar las candidaturas, sino los partidos políticos”, expresó.

La lideresa del Frente Amplio ofreció ayer una conferencia de prensa acompañada de sus dirigentes y de los integrantes de la bancada de Nuevo Perú.

Cabe recordar que, en el 2016, al quedar fuera de carrera y al advertir el peligro que significaba la candidatura presidencial de Keiko Fujimori, Mendoza llamó a votar por el entonces postulante de Peruanos por el Kambio, Pedro Pablo Kuczynski. Para ella, la victoria de Keiko significaba el regreso del fujimorismo y el retorno al autoritarismo y a los crímenes cometidos durante el régimen del exreo Alberto Fujimori.

Mensaje a Vizcarra

Por otro lado, ayer la lideresa de Nuevo Perú también advirtió que el fujimorismo, hoy llamado Fuerza Popular, quiere aprobar en el Congreso la nueva Ley de Hidrocarburos, y que de hacerse esto realidad sería nefasto para el país. En ese sentido, solicitó al jefe del Estado defender el territorio peruano y a las poblaciones más vulnerables.

“(Ese proyecto) plantea rematar nuestro gas y nuestro petróleo, plantea rebajar las regalías de un promedio de 30% a 5%, plantea ampliar las concesiones hasta por 80 años y burlar la consulta previa a los pueblos indígenas y debilitar la fiscalización ambiental, poniendo en riesgo nuestro mar y nuestros bosques”, afirmó.

“Queremos advertir que la ‘señora K’ (la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori) pretende imponer la aprobación de la Ley de Hidrocarburos. (...) Eso no lo podemos permitir. Que el señor Vizcarra sea firme para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, agregó.

Finalmente, Verónika Mendoza dijo que, no obstante el apoyo público de hoy a las reformas, ella y su grupo seguirán siendo vigilantes y fiscalizarán el gobierno del presidente de la República, Martín Vizcarra.❧