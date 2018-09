Gobierno quiere confianza y las 4 reformas aprobadas

El gobierno espera que la votación de la cuestión de confianza, cuyo debate se realizará a partir de hoy a las 9 de la mañana en el Pleno del Congreso, termine con la aprobación de los cuatro proyectos de reforma constitucional elaborados por el Poder Ejecutivo.

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, asistirá junto con todo su gabinete para exponer los motivos de la confianza solicitada. Luego, se pasará al debate que, por reglamento, podría extenderse hasta en dos sesiones.

El domingo, el jefe del Estado, Martín Vizcarra, acusando una notoria demora del Legislativo para debatir los cuatro proyectos, anunció que pediría la confianza al Congreso controlado por Fuerza Popular.

Estas iniciativas del gobierno contemplan la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la no reelección inmediata de congresistas, la rendición de cuentas de los fondos partidarios y el retorno a la bicameralidad en el Parlamento de la República.

Luego del anuncio presidencial, el Congreso acusó recibo y se ha mostrado más expeditivo. Su titular, Daniel Salaverry (FP), anunció que los proyectos pueden estar aprobados antes del 4 de octubre. Esto, según el acuerdo adoptado en la Junta de Portavoces. Pero lo primero será el debate de hoy.

"Cosa crítica"

Ayer, el equipo de trabajo de la PCM estuvo afinando detalles de lo que será la presentación de Villanueva hoy. Fuentes del gobierno informaron a La República que se espera –al menos desde el punto jurídico– la confianza aceptada y, con ella, los proyectos de reforma judicial y política sean aceptados por el Pleno.

“Acudir a una cuestión de confianza es una cosa crítica. Si me la das, entonces me quedo. Y si no me la das, entonces me voy a mi casa. Pero si yo me quedo, es que me estás autorizando a un quehacer. Y cuando se ha planteado la cuestión de confianza, se ha hecho con dos ejes temáticos, que son la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional. Detrás de eso se está pidiendo la aprobación de las cuatro reformas”, explicó un miembro del gobierno.

Esto significa que, desde Palacio, la cosa es clara: la aceptación del pedido de confianza de los congresistas debe incluir, de todas maneras, la aprobación de las cuatro reformas constitucionales, para que sean llevadas a referéndum en diciembre y se voten el mismo día que la segunda vuelta de las elecciones regionales.

“El concepto es claro, al menos desde el campo jurídico: si se plantea la cuestión de confianza, me tienen que decir si mis instrumentos de gestión, que son los cuatro proyectos, se van a aprobar o no se van a aprobar. Que se tenga que ir a un referéndum, no hay problema con eso. Pero tiene que haber certeza de que esos instrumentos de gestión van a ser aceptados”, dijo una fuente de Palacio.

Ahora bien, el Ejecutivo también podría esperar hasta el 4 de octubre para tener los proyectos aprobados –tal como ofreció Salaverry–. Esa decisión, en todo caso, le corresponderá tomarla a Vizcarra y Villanueva.

Igual, la moción de confianza empezará a debatirse hoy y, dependiendo de cómo transcurra el ánimo político en la sesión (que será muy larga y podría extenderse hasta la siguiente semana), se tendrán las cosas más claras. ❧

