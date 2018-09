Testigo denuncia que Moisés Mamani “lo captó” para que sea su testaferro de empresa

¿Cómo operó la red de presunto lavado de activos del congresista fujimorista, Moisés Mamani? Desde mayo de este año, tres aspirantes a colaboradores eficaces vienen pugnando ante el Ministerio Público (MP) llegar a un acuerdo para contar los detalles de cómo se creó la red de las 32 empresas del parlamentario de Fuerza Popular (FP)

El congresista Moisés Mamani afronta una investigación de lavado de activos en Puno por el sospechoso origen de sus empresas. La tesis del Ministerio Público es que el parlamentario las habría utilizado para lavar dinero.

En el programa Punto Final, uno de los tres aspirantes a colaborador eficaces denunció que el parlamentario fujimorista “lo captó” para ser un testaferro de una empresa relacionada al rubro del transporte.

Agregó que el abogado Óscar Duran, quien fue abogado de Mamani, creó que un grupo de whatsapp llamado "Lavadores de Mamani". Ahí participaban todas las personas relacionadas a las compañías del congresista de Fuerza Popular.

“¿Cómo termino siendo gerente? Porque ya pues, él tenía las camionetas allí y me dio para que yo sea gerente y yo le dije que no sabía nada de eso. Y él me dijo que yo le caía bien. Es un tipo que se ganta tu amistad. No tu confianza. Ya cuando tiene tu amistad. Tú piensas que está haciendo algo bueno por ti”, narró el aspirante.

“Yo le acepté, yo creí un poco en él, porque era ingenuo. Me puso de gerente. El señor no contrata profesionales titulados para trabajar en su empresa. Todas las personas son empíricas”, agregó.

Posteriormente, según el aspirante a colaborador, el congresista fujimorista le pidió que los depósitos de la empresa serán a su cuenta.

“¿Y por qué no a tu cuenta? No, a tu cuenta nomás porque tú vas a ser el gerente del edificio para que saques préstamos. Pero yo ya empezaba a desconfiar de él”, detalló.

El abogado de los colaboradores, David Calcini, señaló que sus patrocinados “cuenta con suficientes elementos probatorios”.

Respecto al grupo de whatsapp, fue creado el 5 de mayo. Por esa fecha el abogado de Mamani citó a las personas que iban a ser interrogadas por el fiscal Héctor Huaccasi.

La reunión fue en un inmueble en Pueblo Libre de propiedad del fujimorista. Ahí el letrado, según la denuncia periodística, los amenazó con “atentar” contra ellos si revelaban los movimientos de las empresas de Mamani en la diligencia de la Fiscalía.

En esos días ya existía aspirantes a colaboradores y el fiscal Huaccasi estaba citando a 52 personas relacionadas a las empresas de Mamani. Curiosamente, los presuntos testaferros guardaron silencio en las diligencias.

En junio el fiscal Huaccasi fue retirado del caso. Por él entró la letrada Sandra Huayta Vilcapaza. El colaborador imputó que el congresista ya sabía de este cambio.

El 13 de agosto, dos días antes de la cita que tenía programada ante el MP, Mamani presentó un hábeas corpus. Busca ser retirado de la investigación y apela a su inmunidad parlamentaria.

Si el Poder Judicial (PJ) falla a su favor, toda la investigación que realizó este año el fiscal Huaccasi quedaría anulada. Incluida la solicitud de levantamiento del secreto bancario del fujimorista que solicitó la Fiscalía frente al silencio de los presuntos testaferros.

Para el 29 de octubre, Mamani debe acudir a la Fiscalía de Puno a declarar nuevamente.