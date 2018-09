El presidente del Congreso ha convocado al premier y a su gabinete para que mañana sustente la cuestión de confianza planteada por el Gobierno para hacer realidad la aprobación de las reformas constitucionales propuestas hace más de 40 días.

De esa manera, inclusive antes de que el Parlamento recibiese formalmente la solicitud de confianza, este poder del Estado se había allanado a este movimiento realizado por el jefe del Estado, dejando de lado la antojadiza interpretación que horas antes ensayaron sus voceros, respaldados por un grupo de constitucionalistas, bajo el supuesto de que el pedido del Ejecutivo era ilegal, o que no corresponde.

Por supuesto que corresponde, a tal punto que el fujimorismo y su aliado, el Apra, adoptaron otras decisiones que indican que retrocedían de sus anteriores posiciones orientadas a bloquear las reformas constitucionales. La comisión de Constitución recuperó el tiempo perdido, aprobando una de las reformas e iniciando el debate de otra, en tanto que se fijó la realización de una sesión de pleno para hoy. Además, Fuerza Popular decidió asistir a la reunión del presidente con los voceros de las bancadas.

De pronto, las reformas que el presidente del Congreso había despreciado, indicando que se iban a tramitar en tres años, se han convertido en necesarias y objeto de debate prioritario, de modo que se proponen aprobarlas hasta el 4 de octubre, un compromiso del que siempre habría que desconfiar tomando en cuenta la historia de dilaciones de la mayoría parlamentaria.

Debe establecerse que este cambio repentino en Fuerza Popular y sus aliados no se habría logrado sin el pedido de confianza planteado por el Gobierno, como un punto final de una cadena de arbitrariedades. Desde este ángulo del análisis, el paso dado por el presidente de la República, Martín Vizcarra, es correcto de lo que hablan sus resultados provisionales.

Debe señalarse, igualmente, que el fujimorismo no ha reaccionado sobre la base de los principios sino del temor de que el Parlamento sea disuelto para ser reemplazado por otro, en aplicación escrupulosa de la Constitución. La misiva del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, se ha cuidado en precisar que esta es la segunda cuestión de confianza que se presenta al Congreso desde el año 2016, cuando se inició el actual período presidencial y parlamentario.

Con la cuestión de confianza en marcha, es crucial que el Gobierno, las bancadas parlamentarias y la sociedad no bajen los brazos respecto a los objetivos trazados. Las reformas tienen que ser votadas en el Congreso y luego ratificadas en referéndum, garantizando que su contenido no sea alterado para convertirse en una contrarreforma en lugar de un cambio positivo. No deben pasarse por alto medidas de contrabando como aquella que disponía que el Congreso nombre a los jefes de la ONPE y RENIEC, a propósito de la aprobación de un nuevo CNM.

Se ha dado un gran paso para impulsar las reformas que pretendían ser robadas nuevamente a los peruanos. El camino no termina aquí.