Violeta: "Cuestión de confianza no tiene como objetivo cerrar el Congreso".

El vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), Gilbert Violeta López, indicó que el objetivo de la cuestión de confianza no es cerrar el Congreso de la República. Esto, en el marco de la reunión que tuvieron los portavoces de las bancadas parlamentarias con el presidente Martín Vizcarra, promotor de esta figura constitucional.

"La seguridad del presidente Vizcarra es que no hay nada escondido detrás de la presentación de esta cuestión de confianza. No es el objetivo cerrar el Congreso, no es el objetivo bloquear, no es el objetivo patear el tablero", dijo el legislador oficialista a su salida de Palacio de Gobierno.

En ese sentido, Gilbert Violeta cuestionó las declaraciones de las congresistas fujimoristas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo, quienes luego de participar en la reunión con el mandatario criticaron que hablar de cuestión de confianza "es irresponsable" y lleva al país hacia una "crisis".

"Nos sorprende algunas declaraciones de la congresista Letona y Aramayo, que han sido algo críticas con esta reunión […] Siempre se pueden hacer críticas, lo cierto es que se ha dado una muy buena oportunidad para dialogar y para poder construir consensos que es lo que el país está demandando", sostuvo.

"Existe el compromiso de sacar adelante las reformas y, por lo tanto, esta cuestión de confianza sea sencillamente un elemento de práctica constitucional, pero que no genere ningún tipo de ruptura constitucional a a su vez", agregó.