Humala: "Vizcarra debe convocar a una Asamblea Constituyente para crear una nueva Constitución"

El primer destino en el interior del país del expresidente de la República, Ollanta Humala Taso, después de que en abril dejara la cárcel, donde cumplió 10 meses de prisión preventiva, fue Junín. Aquí estuvo en las ciudades de Jauja, Huancayo y La Merced, en la selva central.

Antes de regresar a Lima, en diálogo con La República, Humala explicó que vino a esta región a conocer el estado en que se encuentran las obras que impulsó en su mandato y a tomar contacto con dirigentes y militantes del Partido Nacionalista, con miras a las elecciones generales del 2021.

Se dice que el Partido Nacionalista está disminuido, después que usted terminó su mandato. ¿Usted está aquí para reavivar su partido?

Todos los partidos políticos que han pasado por la responsabilidad de ser gobierno salen desgastados. Acuérdese que el partido del señor Toledo perdió hasta inscripción. El Apra también la perdió en un momento. Y se agudiza cuando hay una persecución, un encono, de los que hoy tienen el poder. Hemos terminado el gobierno, lo hemos dato todo y no hemos tenido cuadros para entrar el Congreso. Pero de allí a decir que el partido está disminuido, no. El partido está en una crisis de crecimiento…

Sus críticos dicen que (el suyo) ha sido unos de los peores gobiernos…

¿No le parece que sería insensato que tus críticos digan que ha sido el mejor gobierno? Por ejemplo, qué podemos decir del sistema nacional de becas, o de Pensión 65, o de Qali Warma, o que hemos casi duplicado la inversión presupuestal asignada a la región Junín, y están en las obras. Qué podemos decir que ninguno de nosotros está investigado por casos de corrupción. Mire nuestras obras: hemos hecho la carretera de Satipo a Puerto Ocopa, hemos creado dos universidades, una intercultural y otra en el altiplano, el proyecto de irrigación San Martín de Pangoa, hemos iniciado del Inen en Concepción, hemos modernizado el hospital Daniel Alcides Carrión, hemos iniciado el hospital El Carmen, el Colegio emblemático Santa Isabel…

Disculpe, pero justamente las últimas obras que menciona están hoy cuestionadas

Hay obras que no hemos culminado, como el Túnel Yanango. Hay otras que han continuado y están con problemas. En mi gobierno heredamos problemas del gobierno anterior y los hemos ido resolviendo, pero decir que no hay plata para bajar la cuota de beca 18, que dábamos 25 mil becas al año, y hoy el Gobierno Central da 2,500. Qué podemos decir de eso, si no es falta de voluntad. O que no se amplíe más Pensión 65, sabiendo que en la gestión de este gobierno ha aumentado la pobreza. ¿Por qué no avanzan con esto? Nosotros dejamos el estudio ya hecho de la Carretera Central, lo que falta es concursarla, se pagó el expediente técnico y se dejó algo de S/ 400 millones para que se concurse y se inicie la obra.

Usted conoce la corrupción en los gobiernos regionales, porque fue en su gestión que estalló el caso de Ancash…

Lo que hicimos fue no poner la cochinada bajo la alfombra sino que se proceda en el marco democrático, con la independencia de Poderes del Estado que se investigue lo que se tenga que investigar. No me siento orgulloso, pero en la gestión de Gobierno, si mal no recuerdo, seis presidentes regionales terminaron presos por actos de corrupción…

Por todo esto que usted señala: la capacidad de gestión de los Gobiernos Regionales, la corrupción en ellos y las municipalidades, ¿cree que la descentralización ha fracasado?

El proceso de descentralización es una buena idea, una aspiración que todos debemos trabajar, pero nació muerta esa criatura, porque lo que se ha hecho en la práctica en montar una estructura de gobierno regional en un departamento. Las regiones debieron haberse hecho de manera transversal al territorio: la macronorte debe integrar a Tumbes, Piura, Lambayeque, con Áncash y Loreto. Tiene una estructura en la cual hay recursos hídricos, vías de penetración, acceso al mar, puertos; es un poco del desarrollo.

La macrocentro debió der Lima, Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali. Y tiene lo mismo: minería, recursos naturales, hídricos, puertos, vías de penetración. Lo mismo en el sur.

Sin embargo, esos conceptos que acaba de verter no los ha impulsado en su gestión

Lo que hicimos nosotros fue crear un motivo para integrarse. Por ejemplo, la construcción del gaseoducto sur peruano, hoy paralizada por la insolvencia de la empresa y la debilidad del Estado de no resolver este tema (Odebrecht) tenía una visión geopolítica de integración porque a diferencia de García, esto iba a integrar a todo el sur. Eso iba a generar un motivo más para crear una macroregión.

Fue en su gobierno, con el voto de los congresistas nacionalistas que se prohibió la reelección de gobernadores regionales y alcaldes, ¿cree que también debe impedirse la reelección de congresistas?

Hay dos cosas de fondo y otro puntual. Creo que si hoy le preguntamos a los peruanos, incluyéndote a ti y a mí, vamos a estar de acuerdo con la no reelección porque estamos viendo que es un Congreso no solamente inoperante, si no también obstruccionista; un Congreso autoritario y abusivo. Si vemos cifras, en realidad, es un disparo al aire porque la taza de congresistas que se reeligen es del 15% o menos. Me preocupa que el Presidente de la República esté usando un arma potente, es como utilizar un cañón (el referéndum) para disparar a una mosca.

Bueno, es la ‘fuerza número uno’ la que está en el Congreso…

A eso no me refería. Los audios de hoy nos hacen recordar a Fujimori Montesinos, nos muestra que el sistema de administración de justicia está perforado por la política, los partidos que están hoy en el poder lo están utilizando para perseguir a opositores, periodistas, empresarios y para blindarse de cualquier investigación. Y el presidente me dice todo esto los vamos a solucionar a través de un referéndum ¿vamos a entregar las reformas del sistema de Justicia al Congreso, a la fuerza número uno, a los fujimoristas? Por favor. Por eso digo que estamos utilizando un arma potente para atrapar mosca.

Entonces…

Creo que hoy, lo que el presidente debiera hacer es convocar a una Asamblea Constituyente y elaborar una nueva Constitución para reconstruir el sistema nacional de adminis6tacion de justicia, desde abajo: Fiscalía, Poder Judicial, OCMA, Consejo Nacional de la Magistratura, Procuradurías, etc., para hacer una reforma política, donde el tema de la reelección del Congreso será un grano de arena entre otros temas.

Plantea una nueva Constitución, una Asamblea Constituyente, tal cual fue su propuesta del 2006…

Quería que me preguntes eso, porque suena a y qué pasó. En el 2006 llevamos la propuesta de una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente o bien retornar a la Constitución de 1979, o reformarla. Con ese planteamiento sacamos 31%. Quiere decir que había un 69% de la población que no creía en eso. Persistimos y no llegamos a gobierno. En la campaña del 2011, también planteamos eso y pasamos la segunda vuelta con el 31%. El mismo análisis. Pero aprendimos del pasado y decidimos crear una hoja de ruta, sacando el tema constitucional.

PUEDES VER La entrevista completa con el expresidente Ollanta Humala

Era abandonar su principal bandera, digamos

No. Eso no es abandonar, porque usted está viendo todo lo que hemos hecho. Además, cuando lo planteamos en el Congreso, el proyecto de nueva Constitución quedó en el archivo, porque los congresistas que llegaron vieron que estaban en el poder y ya estaban en otras cosas. En ese momento el pueblo no estaba seguro de una nueva Constitución, porque creo que la promovimos con una idea muy sensible: el modelo económico. A la gente le generaba una incertidumbre económica, y un cambio, como quien, por ejemplo, dame un país que sea un modelo y si no tienes un buen referente, la gente no te va a apoyar.

Pero hoy la gente es consciente con todos estos audios de la necesidad de una nueva Constitución. Más allá del modelo económico, es cómo construimos una nueva justicia para todos. Creo que hay un momento constituyente, que no lo tuve en mi gobierno.

¿Ollanta Humala se ha derechizado en su gobierno?

Qué es derechizarse, en todo caso.

Le explico. La hoja de ruta significaba dejar atrás el cambio del modelo económico… dejar el Ollanta radical del 2006

Uno puede ser radical de derecha o de izquierda, de arriba o de bajo. Los que hicieron el plan de gobierno de la Gran Transformación son los mismos de la hoja de ruta, compatriotas provenientes de las canteras de la izquierda que entraron junto con el nacionalismo. El nacionalismo y la izquierda somos primos hermanos.

Hay una reflexión, en todo caso, y es que la derecha y la izquierda son temas ya acrónicos. Porque, para quién es el instituto regional de neoplasias, o el Plan Esperanza, ¿son de izquierda o derecha? Es para los de abajo. El nacionalismo es un partido que nace en este siglo XXI, los otros vienen del pasado y tienen que entender que ya no hay un bloque socialista para defender dogmáticamente la izquierda. Rusia es una economía abierta. China también. No es que me haya derechizado, nada. Acá hemos trabajado siempre para los de abajo.

Uno de los temas que usted ha puesto en agenda cuando entró en política es los derechos humanos, sin embargo usted tiene acusaciones de haber violentado derechos humanos, como en Madre Mía

Mire nomás todas las votaciones que he tenido en la zona de Madre Mía. Ha sido abrumador, no bajaba del 86%, 90%. Usted cree que si hubiera cometido los actos supuestos que señalan estos políticos o algunas personas, ¿tendría este cariño de la gente? Absurdo. Como que una persona que cometió fechorías en Jauja, la gente lo quiera. Sería contradictorio.

Este tema se abrió en el 2006, justo cuando me presento a las elecciones y gano la primera vuelta, me denuncian por Madre Mía. ¿O sea antes no me conocían? ¿Yo no había hecho el levantamiento contra Fujimori? ¿No me conocían?

Me he sometido a las investigaciones. He salido absuelto en el año 2009, 2010. O sea, casi cuatro años han estado investigando para que ahora nuevamente traten de reabrirme este proceso. Eso me parece lamentable, porque yo he defendido con honra al nuestro país en el conflicto en el Cenepa y he defendido el Estado de Derecho en todas las zonas de emergencia. Y como presidente he sido respetuoso con los derechos humanos.

Y las personas cercanas a usted que van y tratan de comprar testigos…

Eso es entrar, como se dice, a una pelea de cerdos. Uno puede ganar, pero sale embarrado. No tengo nada que ver con eso. Ese proceso fue cerrado en dos juicios orales, y de ahí se ha hecho nuevas investigaciones de Madre Mía, en la cual yo mismo me he apersonado a la Fiscalía.

Lamento que una persona que ha defendido los derechos humanos como militar y como presidente, digan yo he violado derechos humanos. Jamás me he metido en esas cosas, pero sí he denunciado a los que sí violaron derechos humanos. ¿Quieren investigar? Bueno, que investiguen a Fujimori y Alan García, porque ellos crearon un Manual, el M41-7 que disponía que los militares vayan y eliminen a toda la organización administrativa política de sendero luminoso, es decir, no solo a los combatientes y no combatientes, o sea, personas civiles. Eso yo lo denuncié y fui segregado y discriminado, me quitaron el mando de tropa por haber hecho esa denuncia. Y me vienen a decir que yo violador de derechos humanos. Es totalmente injusta esta situación que esto viviendo.

Su ex ministro, el señor Urresti, también tiene denuncias por violación de derechos humanos

Sí, sé que tiene un proceso y está enfrentando un juicio oral.

¿Va a ser candidato el 2021?

Vaya. Qué pregunta. Ya he sido presidente. Lo que sí le puedo asegurar es que el Partido Nacionalista sí va a participar de las elecciones generales del año 2021.