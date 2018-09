Cuestión de confianza: Bartra arremete contra Vizcarra pero cae en contradicciones [VIDEO]

La fujimorista y presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, no dudó en responderle duramente al jefe de Estado, Martín Vizcarra, quien en la víspera anunció la presentación de un pedido de confianza de confianza debido a la postergación del debate de las reformas de justicia y políticas.

“Desde el día uno asumimos responsablemente esta tarea, tenemos un cronograma y lo estamos cumpliendo, eso al margen de lo que el presidente de la República pueda especular, que por cierto ha dicho ha dicho muchísimas mentiras en su Mensaje a la Nación”, precisó.

La legisladora naranja aseguró que el presidente le mintió al país al afirmar que no existía ningún dictamen sobre los proyectos que presentó, pese a que habían transcurrido más de 30 días. “El dictamen [de la reforma del CNM] ya estaba en los correos de todos los congresistas miembros de la comisión desde el día sábado”, agregó.

CONTRADICCIONES

Pese a que Bartra recalcó que la comisión que presidente sigue cronogramas establecidos, cayó en contradicciones al indicar que ellos ya tenían un dictamen sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura el día sábado.

La prensa le recordó a la fujimorista que hasta el día domingo, no existía ningún dictamen aprobado, y que el mandatario Vizcarra no mintió, respecto a eso. Ante ello, la congresista de Fuerza Popular no supo que responder.

Cabe precisar que este lunes la Comisión de Constitución aprobó el primer dictamen sobre los proyectos presentado por el Ejecutivo, se trata de la reforma del CNM, el cual fue pasado al Pleno del Congreso con 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.