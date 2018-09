Alan García se pronuncia sobre cuestión de confianza y tuiteros responden fuerte 

El exmandatario del Apra, Alan García Pérez, es uno de los políticos más activos en las redes sociales y en esta ocasión se pronunció sobre la cuestión de confianza presentada por el presidente de la República Martín Vizcarra.

Alan García se mostró en contra del recurso constitucional presentado por el Ejecutivo, que tiene como fin darle celeridad a las iniciativas para la reforma del sistema de administración de justicia y política.

“Mejor es concertar que confrontar. Se puede llegar a las mismas, o mejores conclusiones, sin paralizar al país. F Belaunde llamaba al diálogo con la oposición cuando era necesario”, escribió en la red social, junto a una imagen en la que le da la mano al expresidente Fernando Belaunde Terry.

Sin embargo, lo cibernautas respondieron con duros mensajes y señalaron que lo que busca es concertar con el fujimorismo y la corrupción.

No me vengas con llamadas al pueblo de no confrontacionista, que en verdad ya ese discurso no está de acuerdo con la realidad, has visto cuánto % de aceptación tiene el congreso? Si te bloquean toda reforma no hay otra manera de actuar, deja de lado el trato con FP.