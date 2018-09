José Víctor Salcedo

Cusco Es una mañana de setiembre en Cusco. La gente sube apresurada a los buses y se acomoda en los asientos. Una voz interrumpe el viaje. "Mi nombre es Iván Hurtado y soy candidato a la alcaldía del Cusco por el movimiento regional AGRO", se presenta con una voz casi de adolescente. En cuatro minutos hace un rápido y preciso diagnóstico de la realidad regional y local. "¿Quién es?", pregunta una señora de unos cincuenta años a la pasajera que está a su costado. "Debe ser un candidato", responde otra. "No debemos acostumbrarnos a ser la tercera región con más índices de corrupción, no debemos acostumbrarnos a vivir con el tercer indicador más alto de anemia en el país (...)", expone el postulante de 32 años de edad, el segundo más joven que compite por la alcaldía de la Ciudad Imperial. Para acercarse a los jóvenes le crearon un seudónimo a Hurtado: El Candigato. Incluso tiene un programa de entrevistas en Facebook con ese nombre. "Es una propuesta de los jóvenes. No necesariamente los planteamientos políticos deben ser tan serios, debemos llevar frescura a la campaña (...) Dicen popularmente que la política está llena de ratas y creo que es momento que haya un gato". SUS PROPUESTAS Dos años atrás dejó su trabajo como economista y docente para entrar al terreno de la política. Además se desempeñó como gerente de una universidad y un instituto superior privados. El joven aspirante empezó su campaña en los buses y luego ha pasado a las redes sociales. Desde esos dos espacios expone sus propuestas. Entre ellas está el proyecto “ciudad habitable”, que busca solucionar el problema del transporte. Su idea implica habilitar troncales y ramales para que en uno o dos años “tengamos funcionando algo similar al Metropolitano de Lima”, dice. Se reduciría el tiempo de viaje en al menos 20 minutos, indica. Serían habilitadas tres vías: la avenida de la Cultura, la avenida 28 de Julio y la avenida Circunvalación. La seguridad es otra preocupación. Según Hurtado, la solución pasa por la interconexión de los sistemas de videovigilancia que tienen la Municipalidad Provincial, la comuna de Santiago y algunos barrios como San Blas. En el bus una mujer que viaja mira al Candigato. ¿Votaría por él?, le pregunto. "A veces es mejor elegir a gente nueva, los viejos ya saben cómo robar", responde la señora.❧