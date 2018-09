Daniel Urresti ironizó con "edad psicológica" de Castañeda Pardo [VIDEO]

Daniel Urresti devolvió el golpe. El candidato a la alcaldía de Lima por el partido Podemos Perú aprovechó una campaña de vacunación canina en Pueblo Libre para referirse a Luis Castañeda Pardo, quien irrumpió en su entrevista junto a su portátil y luego lo llamó "chistoso".

"Ya pasamos la página. Tú sabes que yo soy padre, sé lo que sucede cuando nuestro hijito tiene tres o cuatro años y quiere -posiblemente- algo que no se le puede dar, y se tira al piso, hace la pataleta. [...] Pero a veces sucede que llegas a los 35 o 36 años y te sigues comportando igual. O sea tu edad cronológica puede ser 36 y tu edad psicológica de 4 o 5 años", dijo Daniel Urresti en entrevista con Canal N.

Al ser consultado sobre si precisamente se refiere a Luis Castañeda Pardo, Daniel Urresti dejó un claro mensaje: "No lo creo yo, sino que es lo que aparenta. Como dijo un cantante que ya falleció "lo que se ve, no se pregunta"", señaló.

En otro momento adelantó que durante el debate denunciará públicamente a la actual Municipalidad de Lima en relación a Relima y el recojo de basura. "Uno de los puntos principales será la mafia que está ahí", sostuvo. Asimismo, aprovechó el tema para ironizar sobre el encuentro que tendrá con el hijo del actual alcalde Luis Castañeda.

"Todo eso lo vamos a ver el día miércoles en el debate. Claro, si es que no va este muchachito, yo supongo que le van a dar temprano su aguita de azahar, algún antidepresivo, algo que lo mantenga ecuánime y no lo haga estar saltando y gritando por gusto. Si va, bueno de eso discutiremos, y si se corre, no va, tendré más tiempo para explicar sobre esta mafia que se está desarrollando", destacó.