Letona justifica votos fujimoristas que bloquearon reforma tras llamada

La congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona, no dudó que justificar los nueve votos fujimoristas en abstención que terminaron bloqueando la aprobación del texto sustitutorio de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, proyecto que presentó el Poder Ejecutivo.

La fujimorista explicó que ella no recibe órdenes de nadie y que votó en abstención porque no se consideró su solicitud de “cuestión previa” y otras “contravenciones al reglamento”.

"No recibo órdenes, tenía a mis asesores en línea para registrar cada una de las contravenciones al reglamento. La citación (en la comisión) no era para debatir el dictamen, no se amplió la agenda, no se votó mi solicitud de cuestión previa; de eso no hablan", indicó Letona en Twitter.

Asimismo, la legisladora de Fuerza Popular también le respondió a la periodista Sol Carreño, quien afirmó que “la verticalidad de esa estructura demuestra que solo son intereses particulares los que determinan” el actuar fujimorista.

Según Letona, ellos podrían “archivar” la reforma del CNM con solo votar en contra.

“¡Sol, ninguna verticalidad, somos un partido político yo marco la pauta como Vocera, lo hice en toda la sesión, vótanos en bloque! Si quisiéramos bloquear la reforma, hubiéramos votado en contra y se archivaba el proyecto en la Comisión de Justicia”, indicó.

Sol, ninguna verticalidad, somos un partido político yo marco la pauta como Vocera, lo hice en toda la sesión, vótanos en bloque! Si quisiéramos bloquear la reforma, hubiéramos votado en contra y se archivaba el proyecto en la Com de Justicia, pero decidimos continuar el debate! — Ursula Letona (@UrsulaLetonaP) 15 de septiembre de 2018

VOTO TRAS LLAMADA

Las imágenes de Canal N, muestra el momento exacto en el que la fujimorista Úrsula habla por teléfono y tras colgar gira para indicar: "abstención", acto siguiente todos los parlamentarios naranjas votaron en abstención.

Un hecho que no pasó desapercibido ocurrió antes de la votación del predictamen del proyecto de reforma del CNM. El voto en bloque del fujimorismo generó rechazo. ►https://t.co/Ap64fqLYfc pic.twitter.com/cbPYyEI8kc — Diario La República (@larepublica_pe) 15 de septiembre de 2018