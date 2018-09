Edmer Trujillo: “Se necesita tanto la reforma judicial como la política”

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, afirma que su equipo respalda plenamente al presidente pero que, además, viene trabajando en lo suyo, implementando procesos de licitación para la reconstrucción de carreteras y puentes.

La agenda del presidente en todo el Perú es la del referéndum. ¿Vizcarra tiene el apoyo de sus ministros?

Somos parte del Ejecutivo y por supuesto que apoyamos la decisiones y lo que el presidente ha planteado en su mensaje de 28 de julio, que, además, viene sosteniendo en las diversas localidades del país que visita y en donde habla de la lucha frontal contra la corrupción, eso implica la necesidad de una reforma del sistema judicial y obviamente la necesidad de la reforma política. Es un mensaje que lo viene dando y con el que coincidimos plenamente.

Algunos dicen que Vizcarra está solo. Si él plantease una cuestión de confianza, ¿tendría el respaldo de su gabinete?

Nosotros, que somos parte del Consejo de Ministros, estamos 100% alineados con la propuesta y mensaje del presidente. Si la opción es la de la cuestión de confianza, nosotros nos sometemos a ella. Creo que el presidente no está solo. Su mensaje coincide con el pueblo y eso no es populismo, el coincidir con el pueblo es sintonizar con las necesidades que la población siente.

Keiko Fujimori ha dicho que no están haciendo nada por la reconstrucción. ¿Qué tiene que decir al respecto?

Nosotros hablamos con los resultados. Nos hemos presentado en el Congreso y hemos mostrado cómo ha variado significativamente las transferencias de recursos de los gobierno locales y regionales para la reconstrucción. En el sector transportes el 100% de las intervenciones que tenemos que hacer se están poniendo en marcha. Hoy mismo el equipo del MTC está conduciendo procesos de licitación, otorgando la buena pro para la reconstrucción de las carreteras y los puentes que son nuestra responsabilidad.

Hay quienes dicen que hay presupuesto asignado, pero no se están haciendo las cosas. ¿Podría asegurarnos que no es así y que realmente se está construyendo?

No es que yo recibo los recursos y mañana empiezo a ejecutar, así no es el sector público. Hay que seguir un proceso de licitación y ese proceso de licitar a quien va a ejecutar la obra es un proceso que nosotros hemos simplificado y que no demora más de 30 días. Por eso es que recibe los recursos y entonces los municipios, gobiernos regionales y el gobierno nacional tiene que seguir un proceso. Hemos convocado a procesos hace un mes y estamos dando la buena pro ahora.

¿Todavía hay personas viviendo en carpas?

Existen. Son alrededor de 45 mil viviendas que se destruyeron. El compromiso del gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, es que a finales de este año tendremos 20 mil viviendas construidas. El año siguiente debemos terminar con la totalidad. A la fecha tenemos alrededor de 4 mil viviendas entregadas.

Ayer se aprobó, en primera votación, la creación de la Autoridad Única de Transporte para Lima y Callao. ¿Cómo ve esto su sector?

Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Esperamos que la segunda votación se dé dentro de los plazos que su propio reglamento establece. De tal manera que de inmediato pasemos a la implementación.

En noviembre se viene la discusión y aprobación del presupuesto para el 2019. ¿Cuáles van a ser las prioridades para invertir en su sector?

Nuestro presupuesto del 2019 en montos es prácticamente lo mismo que del año 2018 y la distribución está destinada más del 50% a inversiones y un monto importante a lo que es conservación de las vías y carreteras. Nuestras prioridades son lograr la conectividad física a través de más carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y además la conectividad digital a través del internet para las zonas rurales.