Luis Castañeda Pardo sobre Daniel Urresti: “Es un chistoso” [VIDEO]

El candidato a Lima de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Pardo, respondió a las acusaciones de su contrincante, Daniel Urresti, quien lo acusó de atacarlo y lo calificó de “malcriado y matón”.

Castañeda Pardo consideró que el exministro es “chistoso” porque nunca hubo una agresión de su parte y sostuvo que la portátil que lo acompañó estaba feliz y haciendo arengas.

“Lo que puedo decir es que me río. Me resulta gracioso. Es un chistoso Daniel. Aprovecha una circunstancia en la que nosotros estamos haciendo arengas de Solidaridad felices saliendo del tema del Jurado porque ya vamos a poder debatir”, dijo en RPP.

“Lo que puedo decir es que no hubo ninguna agresión. Si lo interrumpí durante sus declaraciones puedo decirle discúlpame Daniel. No hay ningún problema”, aseveró el hijo del actual alcalde de Lima.

Asimismo, Castañeda Pardo resaltó que la estrategia de Daniel Urresti es expresar comentarios en su contra.



"Si alguien ha sido agraviado, he sido yo, Los calificativos que me otorga no son los correctos. (...) Lo he tomado deportivamente. Lo que sí digo es que si lo incomodé, le pido disculpas. Yo he sido totalmente cordial con él", aseguró.

Cabe recordar que el exministro del Interior, Daniel Urresti, calificó de malcriado a Luis Castañeda Pardo. “Aprovechando que yo jamás camino con portátil, el malcriado y matón hijo de Castañeda, a la cabeza de sus gorilas me atacó cuando los medios me estaban entrevistando”, escribió en su Twitter.