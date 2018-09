Mercedes Araóz admite que “nunca estuvo contenta con presencia” de Villanueva

La vicepresidenta Mercedes Araóz, se pronunció sobre el desempeño que ha tenido el premier César Villanueva desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y el inicio de la gestión presidencial de Martín Vizcarra.

La también congresista de Peruanos Por el Kambio (PPK) consideró que su relación con César Villanueva no es tan cercana. La razón radicaría en que el exvocero de Alianza Para el Progreso (APP) fue quien recolectó las firmas de la segunda vacancia de PPK.

“El premier (César Villanueva) es un coordinador intergubernamental del gobierno. Es el enlace político del presidente. Ese es su rol. Ahora bien, no voy a negar mi postura. Yo nunca estuve contenta con su presencia”, confesó Mercedes Aráoz a Hildebrandt en sus Trece.

Admitió que no le gustó que el Jefe de Estado designe a Villanueva de premier teniendo sin tener en cuenta el papel opositor que tuvo contra Kuczynski.

“Emocionalmente hablando, no me gustó. Me sentí muy molesta, no me pareció que estuviera ahí. Ya he hablado con el presidente sobre el tema. Luego hemos tenido reuniones con el señor Villanueva y todo en paz”, expresó.

Cuestión de confianza

La vicepresidenta también advirtió que en caso el fujimorismo impulse una vacancia contra el Jefe de Estado, plantearán una cuestión de confianza – que en caos se el Congreso se la niegue al Gabinete de Villanueva, constitucionalmente deriva en el cierre del Parlamento –.

“Por supuesto, nos vamos a cuestión de confianza, si es necesario”, afirmó Aráoz.

La postura de la congresista de PPK se basa en que el fujimorismo “es un grupo que se ha comportado de manera extrema”. “Y por eso a ellos les pido que no destruyan la institucionalidad”, dijo.

Araóz consideró que la investigación iniciada por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y la Comisión de Fiscalización del Congreso por el Aeropuerto de Chinchero, apunta al Jefe de Estado.

Esta indagación del Ministerio Público (MP) fue reabierta, primero, contra el exministro de Economía, Alfredo Thorne, coincidentemente con el pedido de Keiko Fujimori, quien demandó que se investigue a los exfuncionarios del gobierno de PPK.