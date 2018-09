Sí es urgente

Fuerza Popular ha decidido formalmente bloquear la reforma política, utilizando dos argumentos falaces explicados recientemente por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. El primero de ellos indica que la reforma judicial es más urgente, y el segundo que las reglas políticas que se piensan cambiar recién tendrán impacto el año 2021, lo que hace aconsejable demorar tres años más.

Contraponer la reforma judicial a la reforma política es de por sí un equívoco. La definición de lo que no es urgente es una trampa para burlar los cambios, una operación que ya llevó a Fuerza Popular a fines del año 2016 a posponer decisiones que de aprobarse le habrían ahorrado serios problemas al actual proceso electoral regional y municipal.

En ese entonces, el objeto del sacrificio fue el Código Electoral elaborado por un grupo de trabajo de la Comisión de Constitución, dirigido por una legisladora fujimorista, que introducía varias de las figuras legales que ahora se intentan aprobar. La decisión de la bancada mayoritaria fue, precisamente, que existían otros temas más urgentes, dejando la reforma para más adelante.

Estamos frente a otro momento en que el futuro no llega porque, supuestamente, no es urgente. Y la verdad, sí lo es. Una de las reformas constitucionales propone la regulación del financiamiento privado a los partidos para garantizar la transparencia de los aportes que reciben no solo durante las campañas electorales, sino también durante el período ordinario. El proyecto del Ejecutivo propone modificar el artículo 35º de la Constitución con el objetivo de establecer que los aportes no declarados “se presumen de fuente prohibida”, y que además de recibir aportes privados con los topes y modalidades establecidos por la ley, los partidos solo puedan recibir fondos públicos producto del financiamiento público directo e indirecto.

También propone que los partidos estén prohibidos de recibir directa o indirectamente aportes anónimos, de origen ilícito o de personas naturales condenadas por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo o crimen organizado.

Nadie en su sano juicio podría señalar que esta reforma no es urgente, y que es de aplicación inmediata.

Sucede lo mismo con la no reelección parlamentaria. Si esta reforma se aprobara, un año antes del año 2021 se tendría que iniciar un proceso tendiente a garantizar la elección de los candidatos y que aún antes se tendría que iniciar en cada agrupación política el proceso que ponga a punto la estructura para afrontar esos cambios. Más aún, al aprobarse el retorno al bicameralismo, con paridad de género en la confección de listas de candidatos, presentados de manera alternada, denominada también “lista cremallera”, tendría que aprobarse un conjunto de normas de rango legislativo y otras a cargo de los organismos electorales para implementar estos cambios. En este punto, igualmente, es imposible negar la urgencia de las reformas.