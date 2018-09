La insólita reacción de los "Los Cuellos Blancos" al saber que los grababan [VIDEO]

Hasta antes de enterarse que los grababan, los miembros de la banda criminal "Los cuellos blancos del Puerto" coordinaban sus fechorías sin medida alguna, sin embargo, desde el último mayo, cambiaron el contenido y el todo de sus conversaciones para demostrar que sí velaban por el cumplimiento de sus obligaciones.

Así lo demuestra los recientes audios difundidos por América Noticias, en los que exhiben algunas conversaciones del encarcelado expresidente de le Corte del Callao, Walter Ríos, y del suspendido juez supremo César Hinostroza.

En el primer audio presentado, registrado la tarde del último 25 de mayo, Hinostroza le indica a su desconocido interlocutor que a partir de ese momento solo se comunicarán por WhatsApp, ya que se enteró que las llamadas telefónicas fueron intervenidas.

Transcripción Audio 01

- Interlocutor: ¿Qué pasó?

- César Hinostroza: ¿Tú tienes WhatsApp?

- I: Sí

- CH: Ya. Vamos a hablar por WhatsApp, porque me han dicho que todos los teléfonos están intervenidos, ¿ya?

En otro de los audios registrados en ese mes, César Hinostroza le comunica a Walter Ríos que deben reunirse con urgencia para coordinar un asunto en común, pero como ya está alertado de la intervención telefónica, le indica que se acerque a su oficina.

Transcripción Audio 02

- Walter Ríos: No sé. Me has preocupado. Es algo contra mí. No sé.

- César Hinostroza: No. Es por eso que te voy a informar personalmente, porque en la noche ha habido una reunión en mi casa y es bueno coordinar acciones contigo. ¿Ya?

- WR: Ah, ya, ya. Acciones propias de siempre. ¿No?

- CH: Sí. Ven a mi despacho. Yo salgo de la audiencia y conversamos. Es urgente.

- WR: Ya, ya, hermano. [...] No es nada del Callao ¿no?

- CH: Compadre, vente. Por teléfono no podemos hablar.

- WR: Ya, ya.

Asimismo, otro de los audios revela la insólita reacción de Walter Ríos, y el cambio brusco de sus conversaciones, tras enterarse el cambio de puesto del juez de investigación preparatoria del Callao, Cerapio Roque Huamancóndor, responsable de ordenar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la banda "Los cuellos blancos del Puerto".

Transcripción Audio 03

- Walter Ríos: ¿Qué pasó?

- Gianfranco Paredes: Doctor, ¿y Raúl? Si, Raúl Salcedo baja, ¿quién va ir ahí, en la Cuarta Sala Penal?

- WR: ¿Pero quién queda? Ya te dije la base, pues.

- GP: Roque. Roque quedaría.

- WR: ¿Cómo?

- GP: Roque Huamancóndor. Porque Salcedo baja.

- WR: Mira, evitate de estar por teléfono, ¿ya?

Finalmente, y como muestra del cambio antes mencionado, el expresidente de la Corte del Callao le explicó a su interlocutor también desconocido,en un audio registrado la tarde del último 25 de mayo, que ya no contaban con el servicio de algún chofer, y que él mismo se encargaría de recogerlo.