Fujimorismo congela referéndum sobre la no reelección de congresistas

Parlamentarios de distintas bancadas cuestionaron al fujimorista y presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por anunciar que su gestión solo pondrá el acelerador en la aprobación de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y por afirmar que no se tendrá como prioridad el inicio del análisis de la reforma político-electoral que también ha planteado el gobierno, pues, según su criterio, aún hay tres años para debatir estas propuestas.

“No podemos seguir con un CNM descabezado porque no podemos seguir sin un organismo que nombre jueces y fiscales probos que nos den confianza. La reforma política aún la veremos plasmada dentro de tres años, hay tiempo para discutirla, para evaluarla, pero no nos negamos a eso. Hay mucho tiempo todavía por delante hasta el 2021 para tratar estos temas”, esgrimió Salaverry por la mañana.

De esta manera, el Parlamento manejado por la bancada de Fuerza Popular, que preside Keiko Fujimori, intenta dejar de lado las propuestas de referéndum del Ejecutivo respecto a la no reelección de congresistas, la bicameralidad y la fiscalización del financiamiento a partidos políticos.

Sin embargo, por la noche, y ante los cuestionamientos en su contra, Daniel Salaverry se desdijo y afirmó que la reforma político-electoral era su prioridad. Sin embargo, afirmó que no podría garantizar el referéndum para diciembre de este 2018.

No hay voluntad

La parlamentaria de Peruanos por el Kambio Patricia Donayre tuvo duros calificativos para la mayoría parlamentaria. “Realmente no hay una verdadera voluntad de llegar al referéndum en todos los temas planteados por el presidente. Acá se van a escoger cuáles van y cuáles no y de qué manera van”, afirmó.

Por su parte, la congresista de Nuevo Perú, Tania Pariona, lamentó que el presidente del Congreso no sea claro y no le quiera dar la importancia debida a la reforma político-electoral. No descartó que se quiera evitar que la población se pronuncie a través del referéndum planteado por el jefe del Estado.

En ese sentido, dijo que es urgente tener un nuevo sistema electoral, analizar la bicameralidad y darles la oportunidad a los peruanos para que decidan si se debe aprobar o no la reelección congresal.

Para Pariona es incoherente que no se quiera contar con un nuevo sistema electoral antes de los comicios del 2021.

En tanto, la legisladora de Alianza para el Progreso Gloria Montenegro dijo esperar que el fujimorismo recapacite y que entienda de una vez que la reforma política y del CNM deben ir a la par.

Por su parte, el fujimorista y cuestionado expresidente del Congreso Luis Galarreta intentó aclarar lo dicho por Salaverry.

Sin embargo, se enredó en sus palabras y reiteró que los resultados de la reforma política recién se podrán visualizar en los próximos años.

El fujimorista Miguel Torres también consideró que, por ejemplo, la reforma de la bicameralidad debe analizarse con mesura y con el tiempo debido.

¿Lo dice Keiko?

El parlamentario del Frente Amplio Marco Arana indicó que Salaverry debe aclarar sus expresiones y responder si es lo que su lideresa Keiko Fujimori le ha ordenado hacer.

Recordó que el titular del Parlamento dijo que su bancada tenía toda la voluntad de realizar las reformas.

En tanto, Alberto Quintanilla señaló que es sumamente extraño el cambio de discurso del fujimorismo y que solo se está reflejando la oposición de los fujimoristas.

Donayre, Pariona, Arana, Montenegro y Quintanilla afirmaron que insistirán en que la reforma política se analice junto a la propuesta de un nuevo CNM.

El dato

- Marco Arana reiteró que se tienen que aprobar en el Pleno los dictámenes sobre la propuesta del gobierno hasta el 12 de octubre para lograr que se realice el referéndum. En ese sentido, dijo que realizar las reformas no depende de la voluntad de Salaverry.

Vizcarra pide luchar contrala corrupción

- El presidente de la República, Martín Vizcarra, reiteró su mensaje de lucha contra la corrupción tras inaugurar la Feria Expomina Perú 2018. “Si queremos ser un país desarrollado, todos juntos debemos trabajar en desterrar la corrupción. (...) Pensamos que (el país) se podía desarrollar conviviendo con la corrupción, y creo que los hechos nos han demostrado lo contrario. Si todos estamos de acuerdo en luchar contra la corrupción, ¿quién está en contra?”, afirmó Vizcarra.