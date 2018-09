Conductores irresponsables

Señor Director:

No me explico cómo hay conductores que se estacionan delante de garajes; en qué estarán pensando. Por más urgencia que tengan, a nadie se le puede ocurrir cometer tamaña infracción. Lo peor de todo es que se desaparecen por varias horas, sin preocuparse, aparentemente, por las graves consecuencias que esto puede ocasionar. Hace unas semanas, los perjudicados por un caso así llamaron a un patrullero que, ocasionalmente, pasaba por el lugar; por la placa del vehículo infractor se conoció el nombre del propietario y su dirección, pero no pudieron hacer nada hasta que llegó buenamente este. También se encuentran carros estacionados delante de hidrantes o de vías para discapacitados.

maría antonieta fernández

dni 06628724

Léxico infantil y juvenil

Señor Director:

Nuestro mundo, el de los mayores, cada vez cobra mayor distancia del mundo en el que la infancia y juventud crecen, estudian o trabajan. Esta no solo se origina en intereses muy opuestos o una diferente visión de la realidad, sino que se concreta en la forma distinta de usar el sistema comunicativo. El léxico, el habla y la escritura infantil y juvenil son hoy en día particularmente distintos al habla del mundo adulto. Si no se hace el esfuerzo por investigar dichas formas de comunicación, la distancia generacional será mayor con las consecuencias que ya todos observamos. Estamos a tiempo de lograr una real, válida y positiva comunicación entre niños, adolescentes y adultos. Ojalá lo logremos.

carlota scaramutti

dni 07914115

Respuesta de Indecopi

Señor Director:

Respecto de la carta del señor Richard Bellido Oblitas, publicada el miércoles 11 de setiembre, debo indicar que la denuncia presentada por el señor ante la Comisión de Derecho de Autor fue realizada en el 2013. En ella indicó que Apdayc habría realizado un cobro indebido por la difusión de música durante un matrimonio, pese a que no contaba con autorización para actuar como sociedad de gestión colectiva. La CDA declaró infundada su denuncia porque al revisar los medios probatorios, se conoció que Apdayc sí cuenta con la autorización para cobrar en representación de los autores. Se precisó que, de acuerdo a ley, la difusión de música en fiestas realizadas en lugares diferentes al ámbito doméstico, como sucedió en el presente caso, está sujeta a la autorización previa de los autores o de la sociedad de gestión colectiva que los representa. En ese sentido, el cobro efectuado por la Apdayc fue realizado en el marco de sus funciones como sociedad de gestión colectiva, encargada de recaudar las regalías de los creadores de obras musicales. Cabe destacar que la resolución de la CDA fue confirmada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

Jorge Ramírez

Gte. de indecopi

Por un nuevo Perú

Señor Director:

Los peruanos de todas las regiones hemos levantado nuestra voz de protesta, clamando que no pisoteen nuestra dignidad. Ante el mutismo de las autoridades nos sentimos impotentes por la corrupción que se ha institucionalizado en el gobierno. ¿Qué está esperando el presidente para actuar? Necesitamos de leyes duras para acatar las reglas. El Congreso ha dado la espalda y ha demostrado al presidente que no quiere que tenga éxito en sus proyectos de ley. Vizcarra es el único que tiene la facultad de cerrarlo y construir un nuevo Perú, así pasará a la historia como un gran presidente.

Óscar Chulluncuy

dni 08307607