Procuraduría ad hoc firma en Brasil compromiso para no incriminar a Odebrecht

El procurador ad hoc Jorge Ramírez se adhirió al compromiso suscrito por la fiscalía peruana para no utilizar las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht contra la constructora y su personal, lo que allana el camino para un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasileña.

Según trascendió el fiscal brasileño Orlando Martello saludó la presencia de los procuradores peruanos en el interrogatorio a Ricardo Boleira que desarrolló el fiscal Germán Juárez, en compañía del coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela Barba.

Jorge Ramírez estuvo acompañado por la procuradora adjunta, Silvia Carrión. Es la primera vez que la procuraduría participa en una diligencia con los testigos y colaboradores en Brasil.

"Estamos en un trabajo coordinado con la fiscalía con el objetivo de lograr un pronto acuerdo de colaboración total con la empresa brasileña. La fiscalía necesita a los colaboradores para sancionar a los responsables y eso ayuda a que el Estado cobre la reparación civil", declaró Ramírez.

Anotó que la firma del compromiso de no incriminación no le impide a la procuraduría peruana negociar y cobrar el pago de una reparación civil en el Perú. "Se tenía la idea de que ese compromiso nos impedía hacer nuestro trabajo, no es así, es un documento necesario en toda cooperación judicial internacional con Brasil. Es un compromiso es de no persecución penal, nada más", enfatizó el procurador.

Indicó que en el acuerdo se incluyó una cláusula que establece que la procuraduría también tendrá en cuenta el aporte de los colaboradores al momento de establecer el monto de la reparación civil.