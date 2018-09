SJL: candidato habría negociado lista de regidores con empresario [VIDEO]

A menos de un mes para la realización de las Elecciones 2018, la difusión de un audio remece San Juan de Lurigancho, ya que este revelaría que un candidato a la alcaldía de ese distrito habría negociado uno de sus primeros números con un empresario.

Se trata de Jesús Maldonado Amao, aspirante al sillón municipal de San Juan de Lurigancho por el partido Somos Perú, quien, según el audio difundido por América Noticias, habría propuesto entregar el número 3 de su lista al empresario Fausto Chávez Ayala a cambio de 20 mil soles.

Además, el audio exhibió que Chávez, quien se dedica a importar autos y es dueño de grandes negocios en ese distrito, no se quedó conforme con el número ofrecido, por lo que le pide a Maldonado que disponga de una oferta tentadora, es decir, ser el número de 2 de la lista.

El informe periodístico señaló que Maldonado Amao y Fausto Chávez no llegaron a un acuerdo, ya que el empresario ahora integra la lista del Partido Popular Cristiano (PPC) en San Juan de Lurigancho, encabezada por el candidato Ángel Ormeño.

Transcripción del audio

- Fausto Chávez (FCH): ¿Cómo qué me llevarías a mí?

- Jesús Maldonado (JM): Como candidato.

- FCH: ¿Con qué número?

- JM: Ahí está el tema ¿cuáles son tus pretensiones?

- FCH: No, no tú eres el que vas a ser el alcalde.

- JM: Puede ser 20 mil.

- FCH: ¿20 mil qué?

- JM: Dólares.

[...]

- FCH:¿Cómo es el asunto para trabajar contigo en la política?

- JM: ¿Tú quieres ir en la lista?

- FCH: Tú dime de una vez, de frente al grano, tú dime cómo y nos adecuamos.

- JM: Tenemos tu portátil para la campaña.

- FCH: Claro.

- JM: Inauguración de bases. Todo.

- FCH: Claro. Es más ya está todo casi acabado.

- JM: ¿Te parece bien el número tres?

- FCH: No, imposible.

[...]

- JM: Yo te voy a ser sincero. Tú eres negociante, yo no soy negociante, pero sé cómo funciona esto y por el dos se están matando. ¿Con cuánto nos puedes ayudar en el partido?

- FCH: No, tú dime una proyección. En esto vamos a trabajar duro. Voy a poner mi flota.

- JM: ¿Pueden ser unos 20 mil?

Consultado sobre la autenticidad del audio, Jesús Maldonado declaró a América Noticias que ello formaría parte de la guerra sucia de sus rivales de campaña. Además, al referirse a la supuesta relación con Fausto Chávez, el candidato de San Juan de Lurigancho entró en contradicciones, ya que primero dijo que no lo conocía, y luego reconoció que se reunió algunas veces con él.