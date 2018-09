“Un puñado de corruptos no va a doblegar al Ejecutivo”

La ministra de desarrollo e inclusión social, Liliana La Rosa, afirma que respaldarán al presidente de la República en el plano político pero que, al mismo tiempo, el trabajo desde los distintos ministerios no se ha detenido.

Martín Vizcarra no ha descartado cerrar el Congreso. ¿Respaldarán al presidente si ese llega a ser el escenario?

Por supuesto y está claro que nada nos va a doblegar en esta lucha contra la corrupción, por la reforma del sistema judicial y del sistema político. Además, estamos trabajando en lo nuestro, avanzando con nuestros programas sociales y mejorándolos, tal y como se anunció el 28 de julio. Nuestra energía está en sacar al país adelante, luchar contra la pobreza y sentar las bases de un desarrollo en armonía con la naturaleza.

Según el ministro de Justicia, hay intenciones de vacar al presidente. ¿Les afecta eso?

El pueblo nos respalda. Sucede que nosotros estamos al lado de la gente, en el campo, trabajando directamente. Como parte del Ejecutivo puedo dar cuenta de nuestros actos. Estamos al lado de la gente y creemos que estamos respondiendo a los intereses del pueblo y desde ahí estamos trabajando, haciendo políticas públicas, mejorando los servicios. Creo que la gente lo siente, ve los avances que tiene el Estado y en esa perspectiva sostienen lo que estamos haciendo en el país.

Ya son 34 días que el Congreso tiene en sus manos los proyectos que Vizcarra entregó. ¿Creen que se avanzará?

Este es el primer presidente que lleva al Congreso iniciativas legislativas como estas de reforma profunda que, además, las solicita con carácter de urgencia y, sin embargo, son 34 días que no están siendo atendidas. No se está asumiendo la urgencia que tienen estas reformas, pero esto no significa que el Ejecutivo pare.

¿Usted cree que se están demorando o quieren frenar referéndum?

Obviamente lo están demorando. Es obvio que no ha habido la atención que requiere. Sin embargo, nuestra energía sigue estando puesta en producir bienes públicos para la ciudadanía y hacer que los servicios lleguen donde más se necesita.

En uno de sus discursos recientes, Keiko Fujimori pidió atender diversos temas y minimizó aquellos comprendidos en el referéndum. ¿Cuál es su perspectiva?

Nuestra postura es que la reforma del sistema político y del sistema judicial son urgentes. Los primeros que pagan por la corrupción son nuestra gente y especialmente la ciudadanía en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Es urgente la mejora del programa social y en eso estamos trabajando y nadie puede decir no que no lo estamos haciendo. Cada día el Ejecutivo está en una región distinta, estamos trabajando directamente con la gente. Creo que las prioridades del Ejecutivo están claras. Un puñado de corruptos no va a doblegar al Ejecutivo, seguimos trabajando y avanzando.

¿Cree usted que citar al presidente de la República al Congreso para hablar sobre el caso Chinchero les afecta en su labor como ministros?

Afecta al país, pero no vamos a permitir que nos paralicen. Seguimos trabajando.

¿Qué se hace en su sector?

Tenemos un plan multisectorial que incluye 15 ministerios para luchar contra la anemia. Llevamos 10 años con el mismo número: 43 de cada 100 niños tienen anemia. Existe en todos los sectores, incluso en los sectores medios y altos también, pero la forma de manejo es distinta. En sectores de pobreza extrema lo que falta es agua clorada, hay escaso acceso a la alimentación. Es por ello que el primer ministerio que tiene que ir a enfrentar la anemia es el Ministerio de Vivienda. Esto está estudiado en la Organización Mundial de la Salud: lo primero que se tiene que hacer frente a la anemia y la desnutrición es poner agua limpia. En eso estamos trabajando, en conjunto.❧