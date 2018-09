Elecciones 2018: Luis Camborda ofrece reestructurar el SATH Huancayo

El candidato a la alcaldía de Huancayo por el movimiento Junín Sostenible, Luis Camborda, anunció que en un hipotético gobierno municipal suyo, reestructurará el Servicio de Administración Tributaria de Huancayo (SATH) para humanizarlo y eliminar el uso de esa entidad “como medio de acoso” a instituciones de ayuda social, como la Compañía de Bomberos.

Recordó que este año, el SATH notificó a la Compañía de Bomberos N°30, cuyo local está ubicado en la intersección del jirón Loreto y Ancash, por haber acumulado una deuda de S/ 82 mil 533.

"La entidad será reestructurada al no tener un rostro humano y por no aplicar las mismas acciones contra otras entidades, como un colegio particular que opera en el centro de la ciudad”, explicó.

Camborda comentó además que promoverá una nueva infraestructura para la Compañía de Bomberos, fuera de la ciudad para evitar la salida congestionada en emergencias; así como mejorar los equipos e implementos que datan de hace más de 20 años.

Añadió que les asignará combustible para la atención de las emergencias en Huancayo y los distritos cercanos.