Vizcarra: “Proyectos de reforma están más de un mes en el Congreso” [VIDEO]

El presidente de la República, Martín Vizcarra, lamentó que el Congreso no brinde la celeridad que correspondiente a los proyectos de reforma política y de justicia que presentó el Ejecutivo, los cuales buscan combatir la corrupción y son importantes para desarrollo del Perú.

Vizcarra indicó que ha pasado más de un mes y hasta el momento no existe ningún dictamen acerca de estos proyectos, los cuales pidió se traten con “carácter de urgencia”.

“Están más de un mes los proyectos en el Congreso de la República y en el oficio que yo puse que envié al Congreso dije: “Por favor, traten estos cuatro proyectos de reforma constitucional con carácter de urgencia” ha pasado más de un mes y ni siquiera hay un dictamen en una comisión, ¿Cuánto más vamos a esperar?”, enfatizó desde Cajamarca.

El mandatario cuestionó que algunos congresistas utilicen calificativos como “mamarracho” para referirse a los proyectos que reforma, en lugar de darle el tratamiento de urgencia que requiere.

“Escuchamos opiniones que las reformas puede que no sean necesarias, que hay que dejarlo al próximo año (…) o adjetivos que es un “mamarracho” “parece un borrador”, en vez de dar aportes constructivos vemos dilación y postergación de un tema que es sumamente importante”, exclamó.

Por ello, el jefe de Estado instó al Legislativo a tomar el tema de la reforma constitucional con “urgencia”, tal como lo pide el pueblo peruano. “Es una iniciativa presidencial respaldada por el pueblo, de todos los distritos, provincias y centros poblados, nos manifiestan su apoyo”, agregó.

Asimismo, el presidente Vizcarra recalcó que no cesará en su lucha contra la corrupción. "Con todos voy a concertar [pero], con lo único que no voy a concertar es con la corrupción. Con la corrupción no converso, no concierto, la combato”, dijo.