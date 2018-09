Aries: 21 mar. 20 abr.

Tendrás colaboración del entorno, tu jornada será productiva. Noticias favorables a nivel financiero. Recibes atenciones y miradas a tu alrededor, tu autoestima mejorará.

tauro: 21 abr. 21 may.

No te rindas, a pesar del aparente estancamiento tu sacrificio está dando resultados que aún no se evidencian. No perdones faltas que son reprobables, es mejor alejarse un tiempo.

géminis: 22 may. 21 jun.

Estás concentrándote en cosas ajenas a tu trabajo, cuidado con retrasos que luego complicarían tus avances. Evita emociones dañinas por pensar tanto en esa persona que ya no está.

Cáncer: 22 jun. 22 jul.

Un cambio en tu agenda altera el orden de lo programado. Sé paciente, evita discusiones y avanzarás. La falta de tolerancia podría llevar a discusiones con esa persona que tanto amas.

Leo: 23 jul. 23 ago.

Hoy recibes información que te ayudará a resolver esos temas que parecían tan complicados de solucionar. Alguien que pensabas indiferente se aproxima, ahora todo depende de ti.

Virgo: 24 ago. 23 set.

Sé cuidadoso con tu dinero, harías una inversión que ponga en riesgo tus finanzas y debes evitarlo. Los celos te hacen actuar de manera posesiva e inflexible, cuidado con las consecuencias.

Libra: 24 set. 23 oct.

Llegan a tu mente las soluciones para esa actividad que tanto te complicó la semana pasada, habrá avances. Cuidado con las medias verdades, esa persona pronto descubrirá la verdad.

Escorpio: 24 oct. 22 nov.

Surgen condicionamientos o temas burocráticos que complicarían una gestión en proceso, paciencia. No seas tan cortante, tu pareja pensará que perdiste el interés en ella y se alejará.

Sagitario: 23 nov. 21 dic.

El entorno te felicitará por una gestión bien hecha, se abren las puertas para mayor crecimiento. Tu atractivo resaltará, tu pareja se mostrará más atenta y celosa de quien te rodee.

Capricornio: 22 di. 20 en.

Tienes deseos de abandonar una actividad que sientes no ha sido lucrativa, analiza. Ahora que todo está claro, decides alejarte de esa persona en busca de un nuevo amor.

Acuario: 21 ene. 19 feb.

Aumenta el trabajo pero también tu precisión y rapidez, la eficiencia te hará avanzar sin obstáculos. No le das importancia a tu vida sentimental, la distancia que tomas traería consecuencias.

Piscis: 20 feb. 20 mar.

Día dinámico, lleno de actividades que te emocionarán. Llega una nueva oferta de trabajo. Una persona joven e inmadura estaría cautivándote. Cuidado, la situación conduciría a la inestabilidad.