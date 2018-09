desde adentro

recuerdos de ppk

Con ‘K’ de vakancia

En la reunión de los congresistas de Peruanos por el Kambio con Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente le resaltó a los legisladores que Keiko Fujimori le había asegurado, en la primera reunión que tuvo con ella, que no lo iba a vacar. Los ‘pepekausas’ quedaron en silencio al considerar la situación actual: la lideresa ‘naranja’ dice que no vacará a Martín Vizcarra, pero no cesan en los cuestionamientos.

vizcarra con la cnn

Reacción hacia afuera

La entrevista del presidente Martín Vizcarra con la CNN también fue recomendada por sus colaboradores para despertar la mirada de la comunidad internacional respecto al Perú, ante una posible estrategia de vacancia del fujimorismo, según cuentan algunas fuentes de Palacio. En esa línea, se vendrían nuevas acciones con mirada hacia el exterior.

bartra y letona por informe

Comisión de la reconciliación

Las congresistas fujimoristas Rosa Bartra y Úrsula Letona habrían disminuido sus diferencias en las últimas semanas. Una razón sería la exclusión del esposo de Letona del informe final de la Comisión Lava Jato, que preside Bartra, pese a que este fue asesor de Proinversión cuando se habría favorecido a Odebrecht en el gobierno de Ollanta Humala.

premier y alma mater

Con los compañeros

El premier César Villanueva se reunió con la exministra aprista Nidia Vílchez y otros funcionarios de la Universidad Villarreal, encabezados por su rector, Juan Bernedo. El premier recordó sus años de villarrealino, pues estudió Administración en esa universidad, y se comprometió a participar en próximas actividades de este centro de estudios.

jne tachó a candidato valdivia

También cayó el sobrino

El aspirante a alcalde del distrito chalaco de Bellavista, Carlos Valdivia, sobrino del exconsejero del CNM Julio Gutiérrez, fue tachado por el Jurado Nacional de Elecciones por fallas en su designación. En un audio, Gutiérrez pidió al juez César Hinostroza hablar con “Juan” o “el amigo del Callao”, quien sería Juan Sotomayor, para reforzar a su sobrino.

programa en internet

Diálogos por el Callao

En tanto, el candidato a gobernador chalaco Martín Morales, del Frente Amplio, cuya renuncia no fue aceptada por haberse presentado fuera de plazo, inauguró un programa en internet sobre la situación de la región. Se llama ‘Diálogos por el Callao’ y participan líderes y políticos chalacos.