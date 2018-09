Versus Electoral: Virgilio Acuña vs. Pedro Cisneros [VIDEO]

¿Por qué quieren ser gobernador de Lambayeque?

“Quiero ser autoridad, por una preocupación inmensa como lambayecano, parece que no entendemos que hay que desarrollar la lucha contra la pobreza mediante el trabajo, además como la desnutrición infantil como la anemia e sun flagelo inmenso que hay que trabajar, hay que trabajar la educación, además del campo laboral con puestos de trabajo mediante mega proyectos regionales”, señaló en primer lugar Pedro Cisneros.

Por su parte Virgilio Acuña sostuvo que desea ser autoridad para educir la gran desigualdad social que existe porque hay pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco, poniendo el ejemplo en la salud, pues hay pacientes que tienen que ir en la madrugada a formar filas para la atención y otros que no pueden atenderse porque no hay médicos, además en educación sostuvo que hay miles de muchachos que no hay terminado la secundaria siendo una desventaja.

¿Qué acciones concretas tiene su candidatura en favor de la salud?

“La mejor herramienta que nosotros utilizaremos para mejorar la salud es la tecnología, además de una mejor gestión en toda actividad que depende mucho de ello, sobre todo con la mala administración en caso de historias médicas que tienen todavía que hacerse manual, cuando puede manejarse de manera virtual”, precisó el candidato de Primero Lambayeque.

En tanto el aspirante de Vamos Perú, indicó que el tema es primero observar el colapso de los hospitales, por eso se buscará hacer una reestructuración a los nosocomios como Las Mercedes, Belén y Centro Referencial de Ferreñafe como los más importantes de cada provincia se debe reordenar, faltando el instrumental quirúrgico, así como medicamentos por falta de presupuesto, además de haber médicos indiferentes que no se comprometen con su trabajo.

¿Tiene la experiencia para solucionar los problemas de los 38 distritos de la región?

Para Pedro Cisneros haber sido Consejero Regional le sirve para conocer la región al haber caminado en las zonas más alejadas como Inkawasi, Cañaris, además de Mórrope que se abandonada estando tan cerca, así como la realidad que tiene Motupe y Olmos, entre otros habiendo una sobre explotación de los hermanos lambayecanos, siendo su principal bandera como candidato, no estar envuelto en actos de corrupción.

“Conozco las necesidades de la población, entiendo fácilmente los problemas, se cómo construir fácilmente el agua y el desagüe de los ciudadanos en el distrito de José Leonardo Ortiz, mi promesa es que ninguna vivienda de la región se quede sin agua, siendo un derecho fundamental como personas”, indicó Virgilio Acuña.

Mira el debate completo en este enlace: