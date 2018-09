Pablo Sánchez acusó ataques de Tomás Gálvez durante Junta de Fiscales Supremos.

El último 6 de septiembre, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, convocó a una Junta de Fiscales Supremos, a fin de conseguir el respaldo ante los constantes pedidos de renuncia en su contra y las acusaciones constitucionales en el Congreso. Esto tras haber sido mencionado como integrante de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

Su antecesor, Pablo Sánchez Velarde, reveló un altercado que tuvo con el fiscal supremo Tomás Gálvez, quien también está comprendido en las pesquisas de los 'CNM Audios', tras haber sido grabado conversando con el suspendido juez César Hinostroza para que ayude a un magistrado del Ministerio Público.

Sánchez Velarde reveló que el mencionado fiscal tuvo una actitud "impropia" hacia su persona, lo que causó que él se retire de la Junta de Fiscales, a fin de no seguir escuchando los agravios por parte de Tomás Gálvez.

" El Dr. Tomás Gálvez, seguramente preocupado por las consecuencias que podrían generarle las denuncias en su contra, actuó en la última sesión de la Junta de manera impropia hacia mi persona. Es por esa razón, que me retiré porque no puedo admitir ese tipo de ataques. Él debe responder por lo que se le denuncia y no generar intrigas", sostuvo el ex fiscal de la Nación.

"No se mejora la imagen institucional ni personal cuestionando y atacando la gestión anterior y a quien fuera su titular", agregó Pablo Sánchez en referencia a las arremetidas del mencionado fiscal supremo.