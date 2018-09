Meléndez afirma que FP está desesperado por posible cuestión de confianza.

Referéndum ya. El portavoz alterno de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, expresó que existe una "desesperación" en Fuerza Popular, ante la posible presentación de una cuestión de confianza ante el Congreso para acelerar el referéndum.

“Si no hay voluntad para hacer la reforma y el referéndum, no queda más que la cuestión de confianza”, sostuvo el parlamentario oficialista en RPP, pues, como se sabe, los proyectos de reforma constitucional en materia de justicia y política, van más de un mes en el Congreso, y aún no se puede convocar a la consulta popular.

En cuanto a las advertencias de un eventual pedido de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, el parlamentario Jorge Meléndez asentó que en el fujimorismo están intentando construir una imagen de incapacidad moral para la vacancia del presidente de la República. Tal y como sucedió con el expresidente Pedro Pablo Kuczysnki.

“El objetivo final es denunciar al presidente Vizcarra y llevarlo a juicio político, y generar un caso de incapacidad moral”, dijo en referencia a las pesquisas que -sorpresivamente- aperturó el fiscal de la Nación contra los exministros Bruno Giuffra y Alfredo Thorne, que derivan de forma indirecta al jefe de Estado.