¿Vacancia vs Disolución? - TRES D

Augusto Álvarez Rodrich, Fernando Rospigliosi y David Rivera analizan en “Tres D” la posibilidad de que se esté preparando una segunda vacancia por parte del fujimorismo, esta vez en contra del presidente Martín Vizcarra o una posible disolución del Congreso.

David Rivera considera que el fujimorismo va a intentar vacar al presidente Vizcarra, igual como sucedió con Pedro Pablo Kuczynski, pues han empezado igual, con críticas atacándolo, creándole situaciones y ahora yendo por lo mismo. Además, considera que a Fuerza Popular no le interesa las reformas del Congreso.

Por su parte, Augusto Álvarez Rodrich cree que Fuerza Popular viene caminando hacia la vacancia, pero al mismo tiempo hacia la disolución y no descartaría que para Keiko Fujimori esa sea una opción viable.

Mientras tanto, Fernando Rospigliosi no cree que los fujimoristas busquen una vacancia, pues las posibilidades que les da la vacancia es que entre Mercedes Araoz y eso es algo que no tolerarían en Fuerza Popular, por lo cual se convocarían a elecciones y eso no les conviene, pues han caído considerablemente en las encuestas.

Asimismo, Álvarez Rodrich considera que la situación se va a poner peor, pues hay mucho conflicto de por medio. “Vamos a ver qué llega primero, si la cuestión de confianza o la vacancia”, agregó.

Finalmente, Fernando Rospigliosi se refirió a la no reelección de congresistas, la cual considera que no va a mejorar el Congreso. “Quizás lo empeore; pero quitarles la inmunidad a los congresistas sí hubiera funcionado”, mencionó