Odebrecht: fiscal rechazó que Jorge Cuba sea colaborador eficaz en Metro de Lima

La investigación de la obra de la Línea 1 del Metro de Lima por el caso Lava Jato tuvo un perjuicio a su indagación. El exviceministro de Transportes, Jorge Cuba, pidió al Ministerio Público (MP) acogerse a la colaboración eficaz. Esta solicitud debió haber sido revisada y resuelta por el fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez.

Sin embargo, el fiscal Sergio Jiménez fue quien tomó la decisión. Antes de dejar el Equipo Especial Lava Jato rechazó la solicitud del exviceministro de Transportes. Jorge Cuba también iba a proveer de información relacionada al “Club de la Construcción” y el Gasoducto Sur Peruano (GSP) en el segundo gobierno de Alan García.

Para el fiscal coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, Rafael Vela, la decisión del fiscal Jiménez representa un “perjuicio” para las investigaciones a Odebrecht. Añadió a El Comercio que, debido a eso, el letrado se encuentra investigado en la Oficina de Control Interno del MP.

“Después un año y seis meses no hay una colaboración eficaz y no se le he permitido hacer la evaluación al fiscal José Domingo Pérez. Tenemos que volver a cero, se ha perdido un año y seis meses”, añadió Rafael Vela.

Según Vela, ahora todo está en manos de Domingo Pérez. Aunque advierte que si Cuba accede nuevamente a ser colaborador esta podría ser “menos eficaz”. “Tiene que analizar el fiscal Pérez, él tiene que evaluar todos los pros y los contras. (Lo hecho por Jiménez) es una grave irregularidad”, agregó.

La colaboración de Cuba iba ser fundamental sobre todo porque el miércoles 12, el fiscal Domingo Pérez iba interrogar a Antonio Carlos Nostre, exejecutivo de Odebrecht, sobre la emisión del Decreto de Urgencia 032 en el segundo gobierno aprista. Esa norma fue fundamental para la obra del Metro de Lima.

Ese mismo día, también está programado que el fiscal Germán Juárez Atoche tenga una diligencia con Ricardo Boleira, también exfuncionario de la constructora, para resolver dudas acerca del “Club de la Construcción”.

Jiménez respondió a esa acusación que “no hay nada de suspicaz (en haber negado la solicitud de Cuba) porque esta disposición fue notificada a la persona que debía comunicarse”.