Rosa Bartra insiste en relacionar a Martín Vizcarra con José Cavassa

Los recientes cuestionamientos que aparecen contra Peruanos por el Kambio a quienes se les acusa de contratar los servicios de José Cavassa durante la campaña presidencial del 2016 han generado una serie de suspicacias. Debido a este vínculo entre el oficialismo y el ex operador montesinista se ha tratado de involucrar al presidente Martín Vizcarra.

Consultada por este presunto vínculo, la fujimorista Rosa Bartra pidió que se investigue el caso y resaltó que finalmente se demostró que Fuerza Popular no mantuvo relación con algún personaje relacionado al montesinismo como se rumoreaba.

"Yo no voy a especular más allá de lo que ya se conoce. Se decía que había un montesinista, parte 'Los Cuellos Blancos del Callao' que está ligado a Fuerza Popular y no estaba ligado a nosotros, sino a Peruanos por el Kambio. Queremos que se investigue, quiénes, por qué, para qué y qué acciones específicas tomó en la elección", dijo la presidenta de la Comisión de Constitución.

Por otro lado, Bartra indicó que no le cree a Vizcarra cuando dice que no conocía a Cavassa.

"Es bien difícil que un tema tan importante como el tema de los personeros no sea conocido por los candidatos, he participado en muchísimas campañas electorales y los personeros son fundamentales en una campaña. Muy difícil de creer que el presidente ni el vicepresidente no vayan a interesarse por ello".

Como se sabe, Cavassa declaró la semana pasada ante la Fiscalía que trabajó para el partido de gobierno durante el proceso electoral de hace dos años. Tras esta afirmaciones, Peruanos por el Kambio aclaró que la labor del cuestionado personaje solo fue para asesorar a personeros, quienes fueron los mismos que lo contrataron.

Asimismo, la vicepresidenta Mercedes Aráoz explicó que ni ella ni Martín Vizcarra llegaron a conocer a Cavassa pues en la primera vuelta se mantuvieron alejadas de las actividades de Gilbert Violeta y del personero legal Carlos Portocarrero a quien separaron por considerar que su laborar dejaba mucho que desear en la defensa del voto, especialmente en las regiones, explicó hace unos días a Perú21.