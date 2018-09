Keiko Fujimori: 71% considera que no tuvo buenas intenciones en reuniones con Vizcarra

El papel de Keiko Fujimori en la actual escena de la política peruana aún se sigue conserando de gran relevancia, tomando en cuenta que tiene como respaldo la mayoría fujimorista en el Parlamento. Por ello, la ciudadanía al parecer ha visto en ella ciertas actitudes respecto al rumbo del país cuando se reunió con Martín Vizcarra antes que este asuma la Presidencia de la República.

Según uno de los resultados de la reciente encuesta de Pulso Perú, el 71% de la ciudadanía valora que Fujimori no tuvo las mejores intenciones en su encuentro con el mandatario. A la pregunta "¿Considera usted que es cierto o falso que Keiko Fujimori acudió a las reuniones con el presidente Vizcarra 'con el ánimo de contribuir y colaborar con el Gobierno'?", el 71% de los consultados respondió que es falso, en tanto el 22% piensa que sí trató de ayudar en la mejora del clima político.

En tanto, cuando se preguntó sobre si se cometió un error al mantener la reuniones con carácter de reservadas, un mayoritario 77% de peruanos cree que sí hubo una equivación al hacerlo, mientras que solo un 17 % sopesa que no.

Por otro lado, los encuestados también fueron preguntados por si evalaron como desacierto la actitud de Martín Vizcarra el negar sus dos reuniones entre él y la lideresa de Fuerza Popular, para el 75% sí fue una falla del presidente, en tanto un 20 % no lo valora así. La pregunta fue: "El presidente Martín Vizcarra ha dicho que fue un error haber negado que se reunió en dos ocasiones con Keiko Fujimori ¿Considera usted que fue un error o no fue un error que el presidente Vizcarara haya negado que se reunió dos veces con Keiko Fujimori?".

A fines del mes de agosto se develaron un total de cuatro reuniones entre el fujimorismo y Martín Vizcarra antes del proceso de vacancia. Los encuentros fueron confirmados por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien dijo que dos de ellas se dieron con la presencia de Keiko Fujimori, no obstante negó que la ex candidata haya pedido una tercera reunión y no quiso confirmar si entre los presentes estuvo el secretario de Fuerza Popular José Chlimper.